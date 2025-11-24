Бывший соперник Головкина умер в возрасте 39 лет

МОСКВА, 24 ноя - РИА Новости. Экс-претендент на титулы чемпиона мира по боксу американец армянского происхождения Ванес Мартиросян скончался от рака кожи в 39-летнем возрасте, сообщает The Ring.
По информации источника, Мартиросян умер в воскресенье после двухлетней борьбы с раком кожи. В 2024 году президент Всемирного боксерского совета (WBC) Маурисио Сулейман организовал встречу Мартиросяна с тогдашним папой римским Франциском, который благословил спортсмена в Ватикане. В четверг врачи в Лос-Анджелесе сообщили боксеру, что ему осталось жить несколько дней. Мартиросян был женат и воспитывал сына и дочь.
"Он боролся за свою жизнь, как и подобает чемпиону. Невероятно трагично говорить о том, что его больше нет с нами. Он перепробовал все, даже ездил в Мексику на лечение, но последние шесть месяцев дались ему очень тяжело. В последний раз, когда я его видел, Ванес понимал, что его время на исходе. Он попросил меня позаботиться о его семье, мы поблагодарили друг друга за все и попрощались. Ванес был удивительным человеком с золотым сердцем. Я желаю ему упокоения с миром", - сообщил друг и доверенное лицо Мартиросяна Рома Калантарян.
В ноябре 2013 года Мартиросян проиграл единогласным решением судей американцу Деметриусу Андраде в бою за вакантный титул Всемирной боксерской организации (WBO) в первом среднем весе. В мае 2016-го он уступил в реванше кубинцу Эрисланди Ларе в поединке за титул Всемирной боксерской ассоциации (WBA). В мае 2018 года Мартиросян проиграл нокаутом во втором раунде казахстанцу Геннадию Головкину в бою за титулы WBA Super и WBC в среднем весе. Тогда Мартиросян заменил мексиканца Сауля Альвареса. В феврале 2019 года он объявил о завершении карьеры.
