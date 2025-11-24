Новые маршруты для иностранных туристов появятся в Красноярском крае

КРАСНОЯРСК, 24 ноя – РИА Новости. Российские и международные эксперты разработали для Красноярского края два новых маршрута "Енисейская сага" и "Путь кедра и ветра", ориентированных на туристов из Китая, Казахстана и Белоруссии, передает агентство по туризму региона.

"Ведущие российские и международные эксперты в области туризма, маркетинга и межкультурных коммуникаций совместно с командой Красноярского края разработали новые маршруты по региону. Они ориентированы на приоритетные зарубежные рынки – Китай и страны СНГ – и включают культурно-познавательный, экологический, промышленный и гастрономический виды туризма", - говорится в сообщении.

Первый турпродукт – "Енисейская сага" – рассчитан на гостей из Казахстана Беларуси . Путешествие будет включать посещение ключевых достопримечательностей региона – Николаевской сопки, национального парка "Красноярские Столбы", фанпарка "Бобровый лог", Красноярской ГЭС , города Енисейска . Также гости смогут познакомиться с уникальной сибирской кухней. Программа обеспечивает возможность полного погружения в Сибирь в любое время года: речные прогулки летом и фототуры на хивусе зимой.

Второй турпродукт – "Путь кедра и ветра" – разработан для путешественников из Китая, заинтересованных в аутентичных маршрутах и глубоком культурном погружении. Как отмечают разработчики тура, символичное название отражает суть Сибири: кедр как вечный образ региона, а ветер – олицетворение его просторов и свободы.

Пятидневная программа стартует в Красноярске с посещения знаковых мест города в ходе обзорной экскурсии, знакомства с сибирской кухней в лучших ресторанах города и классическим русским балетом. Погружение в быт и культуру продолжится на юге Красноярского края. В Шушенском туристы смогут увидеть места ссылки В. И. Ленина, попробуют блюда из русской печи, в Минусинске гостей ждет иммерсивный-променад и экскурсия в краеведческий музей имени Н. М. Мартьянова. Проживание в рамках тура предусмотрено в отелях категории 3–4 звезды.

"Мы активно работаем над формированием туристических продуктов для иностранных гостей, в том числе с привлечением федеральных отраслевых экспертов. Несмотря на свою безусловную привлекательность, Красноярский край остается для многих иностранцев неизведанной территорией. Мы стремимся это изменить и готовы предложить эксклюзивные турпродукты", - сказала глава краевого агентства Елена Недбайло.