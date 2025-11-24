Рейтинг@Mail.ru
Новые маршруты для иностранных туристов появятся в Красноярском крае
24.11.2025
Новые маршруты для иностранных туристов появятся в Красноярском крае
Новые маршруты для иностранных туристов появятся в Красноярском крае
Новые маршруты для иностранных туристов появятся в Красноярском крае
Российские и международные эксперты разработали для Красноярского края два новых маршрута "Енисейская сага" и "Путь кедра и ветра", ориентированных на туристов
2025-11-24T06:48:00+03:00
2025-11-24T06:48:00+03:00
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/02/12/2000053139_0:41:3498:2009_1920x0_80_0_0_ba45ea0d0316d003a6a3742734918835.jpg
https://ria.ru/20251118/tsentr-2055654595.html
https://ria.ru/20251028/kultura-2051149212.html
Новые маршруты для иностранных туристов появятся в Красноярском крае

В Красноярском крае разработали новые маршруты для иностранных туристов

© РИА Новости / Илья Наймушин | Перейти в медиабанкВид на Красноярск с Николаевской сопки
Вид на Красноярск с Николаевской сопки - РИА Новости, 1920, 24.11.2025
© РИА Новости / Илья Наймушин
Перейти в медиабанк
Вид на Красноярск с Николаевской сопки. Архивное фото
КРАСНОЯРСК, 24 ноя – РИА Новости. Российские и международные эксперты разработали для Красноярского края два новых маршрута "Енисейская сага" и "Путь кедра и ветра", ориентированных на туристов из Китая, Казахстана и Белоруссии, передает агентство по туризму региона.
"Ведущие российские и международные эксперты в области туризма, маркетинга и межкультурных коммуникаций совместно с командой Красноярского края разработали новые маршруты по региону. Они ориентированы на приоритетные зарубежные рынки – Китай и страны СНГ – и включают культурно-познавательный, экологический, промышленный и гастрономический виды туризма", - говорится в сообщении.
Первый турпродукт – "Енисейская сага" – рассчитан на гостей из Казахстана и Беларуси. Путешествие будет включать посещение ключевых достопримечательностей региона – Николаевской сопки, национального парка "Красноярские Столбы", фанпарка "Бобровый лог", Красноярской ГЭС, города Енисейска. Также гости смогут познакомиться с уникальной сибирской кухней. Программа обеспечивает возможность полного погружения в Сибирь в любое время года: речные прогулки летом и фототуры на хивусе зимой.
Второй турпродукт – "Путь кедра и ветра" – разработан для путешественников из Китая, заинтересованных в аутентичных маршрутах и глубоком культурном погружении. Как отмечают разработчики тура, символичное название отражает суть Сибири: кедр как вечный образ региона, а ветер – олицетворение его просторов и свободы.
Пятидневная программа стартует в Красноярске с посещения знаковых мест города в ходе обзорной экскурсии, знакомства с сибирской кухней в лучших ресторанах города и классическим русским балетом. Погружение в быт и культуру продолжится на юге Красноярского края. В Шушенском туристы смогут увидеть места ссылки В. И. Ленина, попробуют блюда из русской печи, в Минусинске гостей ждет иммерсивный-променад и экскурсия в краеведческий музей имени Н. М. Мартьянова. Проживание в рамках тура предусмотрено в отелях категории 3–4 звезды.
"Мы активно работаем над формированием туристических продуктов для иностранных гостей, в том числе с привлечением федеральных отраслевых экспертов. Несмотря на свою безусловную привлекательность, Красноярский край остается для многих иностранцев неизведанной территорией. Мы стремимся это изменить и готовы предложить эксклюзивные турпродукты", - сказала глава краевого агентства Елена Недбайло.
В агентстве отметили, что в Красноярске прошло стратегическое событие для региональной туристической отрасли – форсайт-сессия, организованная международным центром компетенций в сфере туризма и гостеприимства в рамках нацпроекта "Туризм и гостеприимство" при поддержке Минэкономразвития РФ. На площадке мероприятия состоялось подписание соглашения о сотрудничестве между международным центром компетенций в сфере туризма и гостеприимства и агентством по туризму Красноярского края.
