Рейтинг@Mail.ru
СМИ: Набиуллина предложила новые ограничения против маркетплейсов - РИА Новости, 24.11.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
09:30 24.11.2025
https://ria.ru/20251124/marketpleysy-2057048888.html
СМИ: Набиуллина предложила новые ограничения против маркетплейсов
СМИ: Набиуллина предложила новые ограничения против маркетплейсов - РИА Новости, 24.11.2025
СМИ: Набиуллина предложила новые ограничения против маркетплейсов
Глава Центробанка Эльвира Набиуллина направила запрос в Министерство экономического развития с инициативой запретить маркетплейсам продавать свои собственные... РИА Новости, 24.11.2025
2025-11-24T09:30:00+03:00
2025-11-24T09:30:00+03:00
экономика
эльвира набиуллина
вячеслав володин
татьяна ким (бакальчук)
центральный банк рф (цб рф)
wildberries
госдума рф
россия
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/07/03/2026944090_0:65:3152:1838_1920x0_80_0_0_297c9772970d84bd15477208e09d0882.jpg
https://ria.ru/20251121/market-2056592120.html
https://ria.ru/20251121/siluanov-2056544711.html
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/07/03/2026944090_196:0:2927:2048_1920x0_80_0_0_6a65985398e2d3145aef5143baf32ec2.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
экономика, эльвира набиуллина, вячеслав володин, татьяна ким (бакальчук), центральный банк рф (цб рф), wildberries, госдума рф, россия
Экономика, Эльвира Набиуллина, Вячеслав Володин, Татьяна Ким (Бакальчук), Центральный Банк РФ (ЦБ РФ), Wildberries, Госдума РФ, Россия
СМИ: Набиуллина предложила новые ограничения против маркетплейсов

"Ъ": ЦБ предложил ограничить финансовые продукты маркетплейсов

© РИА Новости / Алексей Никольский | Перейти в медиабанкПредседатель Банка России Эльвира Набиуллина
Председатель Банка России Эльвира Набиуллина - РИА Новости, 1920, 24.11.2025
© РИА Новости / Алексей Никольский
Перейти в медиабанк
Председатель Банка России Эльвира Набиуллина. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
МОСКВА, 24 ноя — РИА Новости. Глава Центробанка Эльвира Набиуллина направила запрос в Министерство экономического развития с инициативой запретить маркетплейсам продавать свои собственные финансовые продукты, сообщает "Коммерсантъ".
«
"Центробанк поддержал крупнейшие банки в споре с маркетплейсами из-за скидок, предоставляемых интернет-площадками покупателям через свои дочерние финансовые учреждения", — говорится в публикации.
Заказы покупателей на складе в пункте выдачи интернет-магазина Ozon в Москве. - РИА Новости, 1920, 21.11.2025
Запрещать программы лояльности для маркетплейсов незаконно, считает адвокат
21 ноября, 14:26
В статье "Ъ" ссылаются на письмо Набиуллиной, в котором она предлагает запретить онлайн-платформам устанавливать разные цены в зависимости от выбранного способа оплаты. Она также предлагает привлечь Федеральную антимонопольную службу для дополнительного контроля этого процесса.
Помимо этого, глава ЦБ настаивает на том, чтобы запретить продажу на маркетплейсах продуктов от дочерних банков, так как, по ее мнению, у них есть несправедливые преимущества перед другими участниками рынка.
В ноябре крупные финансовые организации направили письмо председателю Госдумы Вячеславу Володину с просьбой обязать платформы устанавливать единую цену на товар вне зависимости от средства платежа, а также запретить прямые скидки, акции и бонусы. В документе отмечалось, что эти меры позволят сравнять условия для конкуренции и обеспечить переход от "ценовой гонки на истощение" к устойчивому развитию электронной торговли.
Основатель Wildberries Татьяна Ким, в свою очередь, заявляла, что отказ от предоставления скидок при оплате товаров картами аффилированных банков на маркетплейсах приведет к быстрым темпам инфляции.
Антон Силуанов - РИА Новости, 1920, 21.11.2025
Силуанов: некоторые продавцы на маркетплейсах не соблюдают налоговое право
21 ноября, 11:52
 
ЭкономикаЭльвира НабиуллинаВячеслав ВолодинТатьяна Ким (Бакальчук)Центральный Банк РФ (ЦБ РФ)Вайлдберриз (Wildberries)Госдума РФРоссия
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала