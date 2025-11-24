СМИ: Набиуллина предложила новые ограничения против маркетплейсов

МОСКВА, 24 ноя — РИА Новости. Глава Центробанка Эльвира Набиуллина направила запрос в Министерство экономического развития с инициативой запретить маркетплейсам продавать свои собственные финансовые продукты, сообщает "Коммерсантъ".
«
"Центробанк поддержал крупнейшие банки в споре с маркетплейсами из-за скидок, предоставляемых интернет-площадками покупателям через свои дочерние финансовые учреждения", — говорится в публикации.
В статье "Ъ" ссылаются на письмо Набиуллиной, в котором она предлагает запретить онлайн-платформам устанавливать разные цены в зависимости от выбранного способа оплаты. Она также предлагает привлечь Федеральную антимонопольную службу для дополнительного контроля этого процесса.
Помимо этого, глава ЦБ настаивает на том, чтобы запретить продажу на маркетплейсах продуктов от дочерних банков, так как, по ее мнению, у них есть несправедливые преимущества перед другими участниками рынка.
В ноябре крупные финансовые организации направили письмо председателю Госдумы Вячеславу Володину с просьбой обязать платформы устанавливать единую цену на товар вне зависимости от средства платежа, а также запретить прямые скидки, акции и бонусы. В документе отмечалось, что эти меры позволят сравнять условия для конкуренции и обеспечить переход от "ценовой гонки на истощение" к устойчивому развитию электронной торговли.
Основатель Wildberries Татьяна Ким, в свою очередь, заявляла, что отказ от предоставления скидок при оплате товаров картами аффилированных банков на маркетплейсах приведет к быстрым темпам инфляции.