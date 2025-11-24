"Раз — и квас!": циничные откровения маньяка с Шаболовки

МОСКВА, 24 ноя — РИА Новости. Тогда Москва жила тревожно: Гражданская война только что завершилась, экономические связи восстанавливались, люди возвращались к мирной жизни. Но где-то в густой сетке московских переулков зрело нечто ужасное. Слухи становились громче: исчезают люди — те, кто приходят на конный рынок, торгуют, выпивают, договариваются о лошадях, и больше никто их не видит.

Когда же мешки начали находить регулярно — на пустырях Замоскворечья и в развалинах домов, тревога переросла во всеобщую панику. Каждый новый пакет со смрадным содержимым подтверждал худшее: действует один и тот же убийца. След его тянется к Шаболовке.

Воровал у соседей, попал в плен и чудом избежал расстрела

История Василия Комарова — человека, ставшего первым серийным убийцей в СССР, — началась в Витебской губернии. Пьянство в семье было нормой, насилие — привычным языком общения, а судьбы детей оказывались сломанными.

В семье, где рос будущий маньяк, один из братьев уже успел прославиться мрачным образом: убил начальника и получил каторгу. Сам Василий начал пить еще ребенком, а работать подростком, уходя пастухом на окрестные земли.

Юность его была чередой обманов, мелких краж и сомнительных заработков. Комаров рано научился брать то, что плохо лежит, и уходить от ответственности. Он воровал у соседей, обманывал хозяев, а вскоре угодил в тюрьму за продажу провианта с военного склада.

© Depositphotos.com / VitalikRadko Работа карманника © Depositphotos.com / VitalikRadko Работа карманника

Но ничто в его поведении не указывало на то, что впереди куда более страшная дорожка. Тем не менее звенья цепи начинали складываться уже тогда: пьянство, жестокость, отсутствие тормозов и привычка решать проблемы силой.

Первая мировая война, а затем революция швыряли людей по всей стране. В 1915 году семья Комарова бежала в Поволжье, спасаясь от германских войск. Здесь он оказался втянут в круговорот насилия уже на новом уровне — вступил в Красную армию, стал взводным, участвовал в расстрелах. Повседневная жестокость войны будто бы дала ему разрешение: убивать можно, это быстро и эффективно.

© РИА Новости Гражданская война в России. Запись добровольцев в Красную армию. Кадр кинохроники, 1918 год © РИА Новости Гражданская война в России. Запись добровольцев в Красную армию. Кадр кинохроники, 1918 год

Через несколько лет он попал в плен к белогвардейцам, но чудом избежал расстрела, вернулся к своим и вместе с семьей уехал в Москву. Именно там, в столице, и начнется его настоящая преступная биография.

Жена-соучастница

Москва встретила Комарова возможностями для заработка. Он стал извозчиком на Конной площади, в тех местах, где люди легко знакомились, обсуждали сделки и нередко выпивали. Комаров быстро понял, что именно здесь ходят деньги и сюда же приходят самые удобные для него люди: деревенские крестьяне, впервые оказавшиеся в столице, нередко растерянные, доверчивые, с наличностью в кармане.

Так, в 1921 году стали появляться жертвы. Первым погиб покупатель лошади: Комаров пригласил его в дом на Шаболовке, налил выпить, а затем ударил молотком по голове. Труп он связал, уложил в мешок и сбросил в реку. Убийство оказалось слишком простым и слишком прибыльным, чтобы остановиться.

Комаров начал заманивать жертв регулярно. Он действовал по одной и той же схеме : знакомство на рынке, приглашение в дом, обильное угощение, внезапный удар. Он бил молотком, душил веревкой, а затем с той же аккуратностью, какая нужна при запряжке лошадей, связывал тела, стягивая руки и ноги к животу. Трупы он укладывал в мешки, а перед этим пускал кровь в оцинкованное корыто.

Его жена между тем не только знала о происходящем, но и помогала: молилась за убитых, подавала мужу еду во время застолий, усыпляла гостей разговором, а затем участвовала в уничтожении следов.

Булгаков и город, охваченный страхом

Журналистские очерки Михаила Булгакова стали одним из самых ярких свидетельств той эпохи. В своих текстах он описывал, как в Москве начинают обнаруживать загадочные мешки, одинаково завязанные, одинаково пахнущие, одинаково наполненные телами людей с размозженными головами.

Он подчеркивал, что работа была одной руки, слишком характерной, слишком профессиональной в своей мрачной рутине.

Булгаков заметил, что даже мелкие детали — овес в одном из мешков, способ увязки трупов — указывали на профессию преступника. Так сыщики сделали вывод, что убийца связан с конной торговлей, а значит, может оказаться извозчиком.

Страх рос. Москва гудела. Люди пропадали, а полиция по крупицам собирала следы. Оперативники МУРа взяли в разработку Шаболовку и ее окрестности. Особый интерес у сыщиков вызвал Конный переулок. Они высматривали тех, у кого недавно родился ребенок, ведь один из найденных трупов был укрыт свежей пеленкой.

Это резко сузило круг подозреваемых. Среди тысяч извозчиков они нашли человека, который всегда имел деньги, много пил и жил на Шаболовке, — Василия Комарова.

© РИА Новости / Ксения Сидорова Улица Шаболовка в районе станции метро "Октябрьская" в Москве © РИА Новости / Ксения Сидорова Улица Шаболовка в районе станции метро "Октябрьская" в Москве

Ночью 18 мая 1923 года милиционеры пришли к нему домой под видом проверки на самогоноварение. Комаров сохранял спокойствие лишь до тех пор, пока они не подошли к чулану возле лестницы.

Там лежал еще теплый труп последней жертвы. Тогда убийца выпрыгнул из окна второго этажа и убежал, но вскоре его нашли в окрестностях Москвы у знакомой молочницы. Там он и написал свои первые признания — путаные, местами абсурдные, но полные уверенности, что он лишь "избавлялся от хомутов".

"Мог бы и еще убить"

Медицинская экспертиза признала его вменяемым. Сам же он не проявлял ни стыда, ни сожаления. Он говорил, что мог бы убить еще 60 человек, что жалеть можно только до убийства, а после уже поздно. Он рассказывал, что делал все ради денег, выпивки, еды для семьи.

"Раз — и квас!" — так цинично описывал он убийства

Суд, проходивший в Политехническом музее, собрал толпы: людей тянуло посмотреть на реального "шаболовского душегуба". Его жена тоже получила высшую меру. Обоих расстреляли в июле 1923 года. Детей отправили в приют.

© Public domain Василий Комаров © Public domain Василий Комаров