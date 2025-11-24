Малышев назвал Симоняна "нравственным эталоном спартаковца"

"Для меня Никита Павлович Симонян - это не только легендарный футболист, замечательный тренер и отзывчивый, внимательный и мудрый человек. Для меня это нравственный эталон спартаковца. Не из книги, не воображаемый, а самый настоящий. Его преданность клубу, его верность принципам, его стойкость, его отзывчивость - это именно те ценности, из-за которых мы выбираем сердцем быть спартаковцами", - приводит слова Малышева пресс-служба "красно-белых".

"Мне очень повезло иметь возможность общаться с этим великим человеком, услышать его советы и рассказы, я буду всю жизнь помнить все, что он мне говорил. Мне бы очень хотелось, чтобы наши болельщики не только запомнили, сколько Никита Павлович забил голов и выиграл медалей. Но всегда помнили, что такое быть настоящим спартаковцем. Тогда Никита Павлович действительно будет всегда жив в наших сердцах! В наше циничное и сложное время очень важно оставаться верными принципам, сохранять достоинство, мудрость, порядочность и верность. Светлая память", - добавил Малышев.