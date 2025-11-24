Рейтинг@Mail.ru
Малышев назвал Симоняна "нравственным эталоном спартаковца"
12:45 24.11.2025 (обновлено: 13:39 24.11.2025)
Малышев назвал Симоняна "нравственным эталоном спартаковца"
Малышев назвал Симоняна "нравственным эталоном спартаковца"
2025
МОСКВА, 24 ноя - РИА Новости, Светлана Бонопартова. Член совета директоров московского "Спартака" Олег Малышев заявил, что ушедший из жизни олимпийский чемпион 1956 года Никита Симонян является нравственным эталоном спартаковца, отметив его преданность клубу, верность принципам и редкие человеческие качества.
Симонян умер 23 ноября в возрасте 99 лет.
"Для меня Никита Павлович Симонян - это не только легендарный футболист, замечательный тренер и отзывчивый, внимательный и мудрый человек. Для меня это нравственный эталон спартаковца. Не из книги, не воображаемый, а самый настоящий. Его преданность клубу, его верность принципам, его стойкость, его отзывчивость - это именно те ценности, из-за которых мы выбираем сердцем быть спартаковцами", - приводит слова Малышева пресс-служба "красно-белых".
"Мне очень повезло иметь возможность общаться с этим великим человеком, услышать его советы и рассказы, я буду всю жизнь помнить все, что он мне говорил. Мне бы очень хотелось, чтобы наши болельщики не только запомнили, сколько Никита Павлович забил голов и выиграл медалей. Но всегда помнили, что такое быть настоящим спартаковцем. Тогда Никита Павлович действительно будет всегда жив в наших сердцах! В наше циничное и сложное время очень важно оставаться верными принципам, сохранять достоинство, мудрость, порядочность и верность. Светлая память", - добавил Малышев.
Симонян являлся победителем Игр 1956 года в Мельбурне, четырехкратным чемпионом и двукратным обладателем Кубка СССР, лучшим бомбардиром в истории московского "Спартака" (160 голов). Он выступал за "красно-белых" с 1949 по 1959 год. В качестве тренера Симонян трижды становился чемпионом СССР и четыре раза выигрывал Кубок страны, возглавлял сборную СССР. На протяжении более чем 30 лет занимал руководящие должности в отечественном футболе - сначала работал в Федерации футбола СССР, затем в РФС.
Карпин назвал смерть Симоняна большой потерей для России
24 ноября, 12:16
 
Футбол
 
