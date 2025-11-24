Малайзия введет запрет на соцсети для лиц младше 16 лет, сообщили СМИ

Ранее в октябре на уровне кабинета министров было принято решение поднять минимальный возраст социальных сетей с 13 до 16 лет. Правительство Малайзии отмечает, что эта мера направлена на снижение рисков для подростков: от кибербуллинга и онлайн-мошенничества до сексуального насилия через интернет.