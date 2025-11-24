Малайзия введет запрет на соцсети для лиц младше 16 лет, сообщили СМИ

ДЖАКАРТА, 24 ноя - РИА Новости. Правительство Малайзии объявило о намерении с 2026 года запретить регистрацию в соцсетях для пользователей младше 16 лет, сообщает портал New Straits Times.
По словам министра коммуникаций Фахми Фадзила, платформы должны подготовить систему электронной идентификации (eKYC) к введению запрета.
"Мы ожидаем, что все поставщики платформ будут готовы реализовать меры к следующему году", - заявил министр. В ближайшие месяцы власти Малайзии намерены обсудить с операторами и обществом детали внедрения системы проверки возраста и предусмотреть механизм контроля соблюдения.
Ранее в октябре на уровне кабинета министров было принято решение поднять минимальный возраст социальных сетей с 13 до 16 лет. Правительство Малайзии отмечает, что эта мера направлена на снижение рисков для подростков: от кибербуллинга и онлайн-мошенничества до сексуального насилия через интернет.