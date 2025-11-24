Рейтинг@Mail.ru
Малайзия введет запрет на соцсети для лиц младше 16 лет, сообщили СМИ
24.11.2025
Малайзия введет запрет на соцсети для лиц младше 16 лет, сообщили СМИ
Малайзия введет запрет на соцсети для лиц младше 16 лет, сообщили СМИ
Правительство Малайзии объявило о намерении с 2026 года запретить регистрацию в соцсетях для пользователей младше 16 лет, сообщает портал New Straits Times. РИА Новости, 24.11.2025
Малайзия введет запрет на соцсети для лиц младше 16 лет, сообщили СМИ

NST: Малайзия введет запрет на социальные сети для лиц младше 16 лет в 2026 году

ДЖАКАРТА, 24 ноя - РИА Новости. Правительство Малайзии объявило о намерении с 2026 года запретить регистрацию в соцсетях для пользователей младше 16 лет, сообщает портал New Straits Times.
По словам министра коммуникаций Фахми Фадзила, платформы должны подготовить систему электронной идентификации (eKYC) к введению запрета.
"Мы ожидаем, что все поставщики платформ будут готовы реализовать меры к следующему году", - заявил министр. В ближайшие месяцы власти Малайзии намерены обсудить с операторами и обществом детали внедрения системы проверки возраста и предусмотреть механизм контроля соблюдения.
Ранее в октябре на уровне кабинета министров было принято решение поднять минимальный возраст социальных сетей с 13 до 16 лет. Правительство Малайзии отмечает, что эта мера направлена на снижение рисков для подростков: от кибербуллинга и онлайн-мошенничества до сексуального насилия через интернет.
Замок Кронборг в Дании - РИА Новости, 1920, 08.11.2025
В Дании согласовали план о запрете соцсетей для детей, сообщили СМИ
8 ноября, 02:33
 
