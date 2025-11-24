CAS вынесет вердикт по иску российских лыжников не позднее 10 декабря

МОСКВА, 24 ноя - РИА Новости. Слушания по иску Ассоциации лыжных видов спорта России состоятся 1 декабря, решение будет принято не позднее 10 декабря, сообщается на сайте Спортивного арбитражного суда (CAS) в Лозанне.
CAS 6 ноября подтвердил получение апелляции Ассоциации лыжных видов спорта России на октябрьское решение Международной федерации лыжного спорта и сноуборда (FIS) о недопуске российских спортсменов к участию в международных соревнованиях, в том числе в квалификации Олимпиады 2026 года.
Заявители попросили CAS обязать FIS разрешить участие спортсменов, тренеров и официальных лиц из России во всех соревнованиях под эгидой федерации в нейтральном статусе в соответствии с критериями Международного олимпийского комитета (МОК).
Апелляция была подана совместно с шестью спортсменами, в числе которых лыжник Савелий Коростелев, фристайлистка Лана Прусакова, сноубордистка Мария Травиничева, двоеборец Артем Галунин, горнолыжница Екатерина Ткаченко и прыгун с трамплина Данил Садреев. Также к ней присоединились Паралимпийский комитет России (ПКР) и шесть параатлетов.
Зимняя Олимпиада пройдет с 6 по 22 февраля в Милане и Кортина-д'Ампеццо.
