13:36 24.11.2025 (обновлено: 14:06 24.11.2025)
CAS вынесет вердикт по иску российских лыжников не позднее 10 декабря
CAS вынесет вердикт по иску российских лыжников не позднее 10 декабря
спорт
спортивный арбитражный суд (cas)
лыжные виды спорта
лана прусакова
екатерина ткаченко
савелий коростелев
международный олимпийский комитет (мок)
паралимпийский комитет россии (пкр)
© РИА Новости / Павел БедняковАлександр Большунов, Сергей Ардашев (слева), Савелий Коростелев (справа)
Александр Большунов, Сергей Ардашев (слева), Савелий Коростелев (справа) - РИА Новости, 1920, 24.11.2025
© РИА Новости / Павел Бедняков
МОСКВА, 24 ноя - РИА Новости. Слушания по иску Ассоциации лыжных видов спорта России состоятся 1 декабря, решение будет принято не позднее 10 декабря, сообщается на сайте Спортивного арбитражного суда (CAS) в Лозанне.
CAS 6 ноября подтвердил получение апелляции Ассоциации лыжных видов спорта России на октябрьское решение Международной федерации лыжного спорта и сноуборда (FIS) о недопуске российских спортсменов к участию в международных соревнованиях, в том числе в квалификации Олимпиады 2026 года.
Заявители попросили CAS обязать FIS разрешить участие спортсменов, тренеров и официальных лиц из России во всех соревнованиях под эгидой федерации в нейтральном статусе в соответствии с критериями Международного олимпийского комитета (МОК).
Апелляция была подана совместно с шестью спортсменами, в числе которых лыжник Савелий Коростелев, фристайлистка Лана Прусакова, сноубордистка Мария Травиничева, двоеборец Артем Галунин, горнолыжница Екатерина Ткаченко и прыгун с трамплина Данил Садреев. Также к ней присоединились Паралимпийский комитет России (ПКР) и шесть параатлетов.
Зимняя Олимпиада пройдет с 6 по 22 февраля в Милане и Кортина-д'Ампеццо.
