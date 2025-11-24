CAS вынесет вердикт по иску российских лыжников не позднее 10 декабря

МОСКВА, 24 ноя - РИА Новости. Слушания по иску Ассоциации лыжных видов спорта России состоятся 1 декабря, решение будет принято не позднее 10 декабря, сообщается на сайте Спортивного арбитражного суда (CAS) в Лозанне.