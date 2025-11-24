https://ria.ru/20251124/lnr-2057066670.html
В ЛНР мужчина потерял ногу, подорвавшись на мине на берегу реки
В ЛНР мужчина потерял ногу, подорвавшись на мине на берегу реки
В ЛНР мужчина потерял ногу, подорвавшись на мине на берегу реки
Рыбак подорвался на мине на берегу Северского Донца в ЛНР, он лишился ноги и находится в тяжелом состоянии, сообщила министр здравоохранения республики Наталия... РИА Новости, 24.11.2025
2025-11-24T10:31:00+03:00
2025-11-24T10:31:00+03:00
2025-11-24T10:32:00+03:00
специальная военная операция на украине
происшествия
луганская народная республика
луганская народная республика
В ЛНР мужчина потерял ногу, подорвавшись на мине на берегу реки
В ЛНР рыбак потерял ногу, подорвавшись на мине на берегу Северского Донца
ЛУГАНСК, 24 ноя – РИА Новости. Рыбак подорвался на мине на берегу Северского Донца в ЛНР, он лишился ноги и находится в тяжелом состоянии, сообщила министр здравоохранения республики Наталия Пащенко.
"Рыбак лишился ноги, наступив на мину на берегу Северского Донца у села Веселенькое… Мужчина получил серьезные минно-взрывные ранения обеих нижних конечностей. Правую ногу спасти не удалось. Состояние пострадавшего остается тяжелым, но стабильным", - приводит слова Пащенко Telegram-канал
регионального правительства.
Министр уточнила, что "эвакуация раненого длилась несколько часов".
"Саперы, прежде чем добраться к мужчине, разминировали проход по труднодоступной местности. Только спустя несколько часов к пострадавшему рыбаку смогли подойти медики. Ему оказали первую помощь и срочно доставили в больницу", - отметила Пащенко.
Министр подчеркнула, что у пациента положительная динамика, медики смогли стабилизировать его состояние, он понемногу идет на поправку.