В ЛНР мужчина потерял ногу, подорвавшись на мине на берегу реки

ЛУГАНСК, 24 ноя – РИА Новости. Рыбак подорвался на мине на берегу Северского Донца в ЛНР, он лишился ноги и находится в тяжелом состоянии, сообщила министр здравоохранения республики Наталия Пащенко.

"Рыбак лишился ноги, наступив на мину на берегу Северского Донца у села Веселенькое… Мужчина получил серьезные минно-взрывные ранения обеих нижних конечностей. Правую ногу спасти не удалось. Состояние пострадавшего остается тяжелым, но стабильным", - приводит слова Пащенко Telegram-канал регионального правительства.

Министр уточнила, что "эвакуация раненого длилась несколько часов".

"Саперы, прежде чем добраться к мужчине, разминировали проход по труднодоступной местности. Только спустя несколько часов к пострадавшему рыбаку смогли подойти медики. Ему оказали первую помощь и срочно доставили в больницу", - отметила Пащенко.