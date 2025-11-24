Рейтинг@Mail.ru
В ЛНР мужчина потерял ногу, подорвавшись на мине на берегу реки
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя
Специальная военная операция на Украине
 
10:31 24.11.2025 (обновлено: 10:32 24.11.2025)
В ЛНР мужчина потерял ногу, подорвавшись на мине на берегу реки
В ЛНР мужчина потерял ногу, подорвавшись на мине на берегу реки - РИА Новости, 24.11.2025
В ЛНР мужчина потерял ногу, подорвавшись на мине на берегу реки
Рыбак подорвался на мине на берегу Северского Донца в ЛНР, он лишился ноги и находится в тяжелом состоянии, сообщила министр здравоохранения республики Наталия... РИА Новости, 24.11.2025
луганская народная республика
происшествия, луганская народная республика
Специальная военная операция на Украине, Происшествия, Луганская Народная Республика
В ЛНР мужчина потерял ногу, подорвавшись на мине на берегу реки

В ЛНР рыбак потерял ногу, подорвавшись на мине на берегу Северского Донца

© РИА Новости / Павел Лисицын
Красный крест на автомобиле скорой медицинской помощи
Красный крест на автомобиле скорой медицинской помощи - РИА Новости, 1920, 24.11.2025
© РИА Новости / Павел Лисицын
Перейти в медиабанк
Красный крест на автомобиле скорой медицинской помощи. Архивное фото
ЛУГАНСК, 24 ноя – РИА Новости. Рыбак подорвался на мине на берегу Северского Донца в ЛНР, он лишился ноги и находится в тяжелом состоянии, сообщила министр здравоохранения республики Наталия Пащенко.
"Рыбак лишился ноги, наступив на мину на берегу Северского Донца у села Веселенькое… Мужчина получил серьезные минно-взрывные ранения обеих нижних конечностей. Правую ногу спасти не удалось. Состояние пострадавшего остается тяжелым, но стабильным", - приводит слова Пащенко Telegram-канал регионального правительства.
Министр уточнила, что "эвакуация раненого длилась несколько часов".
"Саперы, прежде чем добраться к мужчине, разминировали проход по труднодоступной местности. Только спустя несколько часов к пострадавшему рыбаку смогли подойти медики. Ему оказали первую помощь и срочно доставили в больницу", - отметила Пащенко.
Министр подчеркнула, что у пациента положительная динамика, медики смогли стабилизировать его состояние, он понемногу идет на поправку.
