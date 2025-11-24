Ликсутов: московские компании увеличили производство лекарств

МОСКВА, 24 ноя – РИА Новости. Столичные компании нарастили выпуск препаратов, предназначенных для лечения заболеваний сердечно-сосудистой и дыхательной систем, более чем в два раза с начала 2025 года, заявил заместитель московского мэра по вопросам транспорта и промышленности Максим Ликсутов.

По его словам, Москва поддерживает компании, представляющие фармацевтический комплекс, по поручению столичного мэра Сергея Собянина.

"В столице производят широкий перечень препаратов, и здесь работают более 300 производителей лекарств и медицинских изделий. В январе – сентябре 2025 года они выпустили свыше 18 миллионов упаковок лекарственных средств для сердечно-сосудистой системы – почти в 2,4 раза больше, чем за три квартала 2024-го, и вдвое больше для лечения органов дыхательной системы — 6,1 миллиона упаковок", – отметил Ликсутов, чьи слова приводит пресс-служба столичного департамента инвестиционной и промышленной политики (ДИПП).

Ранее московский градоначальник в личном блоге рассказал, что на производственных площадках "Печатники" и "Алабушево", сформированных на территории особой экономической зоны "Технополис Москва", создают фармацевтический кластер. В него войдут 14 компаний, которые занимаются разработкой и производством лекарств.

Отмечается, что по сравнению с первыми тремя кварталами 2024 года вырос и выпуск иммуномодуляторов и противоопухолевых лекарств.

"Сегодня Москва не просто сохраняет статус одного из ключевых фармпроизводителей России – мы задаем стандарты в этом направлении, открываем новые производства, поддерживаем разработку инновационных технологий и наращиваем экспортный потенциал наукоемкой отечественной продукции. В целом выпуск лекарств и медицинских материалов в городе за девять месяцев 2025 года вырос на 2,9 процента по сравнению с аналогичным периодом 2024-го. Объем отгруженных товаров за этот же период увеличился на 28,6 процента, до 261,5 миллиарда рублей", – подчеркнул министр столичного правительства, глава ДИПП Москвы Анатолий Гарбузов.

В пресс-службе департамента также подчеркнули, что столица оформила восемь офсетных контрактов, по которым в город будут поступать необходимые лекарства. По четырем из них предприятия подготовили производства к работе и начали поставлять препараты. Отмечается, что выпуск налажен на территории Москвы.