В Москве установили правила работы роботов-курьеров

МОСКВА, 24 ноя - РИА Новости. Порядок работы роботов-курьеров утвердили в Москве, они получат индивидуальные номера, сообщается в Telegram-канале столичного департамента транспорта.
"В Москве утвердили порядок работы автономных курьеров… Департамент транспорта столицы разработал единые правила для использования роверов, число которых в сервисах доставки будет расти в ближайшее время", - говорится в сообщении.
Отмечается, что на данный момент в городе работают порядка 200 роботов-доставщиков, они выполняют более 1,5 тысячи заказов в сутки.
"Главные тезисы нового документа: у всех роботов-курьеров появятся индивидуальные номера. Это позволит идентифицировать устройства и регулировать их передвижение. Роверы будут передвигаться только в разрешенных зонах. Также будут определены зоны стоянки", - уточняется в сообщении.
Более того, все автономные роботы подключат к городским информационным системам - АИС "Таксомотор" и ГИС ЕРНИС. Сейчас скорость роверов ограничена до 10 километров в час. В местах, где много пешеходов, будут введены медленные зоны для дополнительной безопасности.
"Мы видим растущую популярность автономных технологий в столице. По задаче мэра Москвы Сергея Собянина внедряем в работу сервисов новые решения, которые улучшают качество обслуживания москвичей. Единые и понятные правила эксплуатации автономных курьеров повысят безопасность доставок. Благодаря ограничению скорости, утверждению зон движения и мест стоянки, перемещение роверов станет понятным и контролируемым", - рассказал заммэра Москвы по вопросам транспорта и промышленности Максим Ликсутов, чьи слова приводятся в сообщении.