В Москве установили правила работы роботов-курьеров

МОСКВА, 24 ноя - РИА Новости. Порядок работы роботов-курьеров утвердили в Москве, они получат индивидуальные номера, сообщается в Порядок работы роботов-курьеров утвердили в Москве, они получат индивидуальные номера, сообщается в Telegram-канале столичного департамента транспорта.

"В Москве утвердили порядок работы автономных курьеров… Департамент транспорта столицы разработал единые правила для использования роверов, число которых в сервисах доставки будет расти в ближайшее время", - говорится в сообщении.

Отмечается, что на данный момент в городе работают порядка 200 роботов-доставщиков, они выполняют более 1,5 тысячи заказов в сутки.

"Главные тезисы нового документа: у всех роботов-курьеров появятся индивидуальные номера. Это позволит идентифицировать устройства и регулировать их передвижение. Роверы будут передвигаться только в разрешенных зонах. Также будут определены зоны стоянки", - уточняется в сообщении.

Более того, все автономные роботы подключат к городским информационным системам - АИС "Таксомотор" и ГИС ЕРНИС. Сейчас скорость роверов ограничена до 10 километров в час. В местах, где много пешеходов, будут введены медленные зоны для дополнительной безопасности.