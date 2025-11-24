Рейтинг@Mail.ru
Производитель прокомментировал крушение индийского истребителя в Дубае
13:46 24.11.2025
Производитель прокомментировал крушение индийского истребителя в Дубае
в мире, индия, дубай, hindustan aeronautics limited
В мире, Индия, Дубай, Hindustan Aeronautics Limited
Производитель прокомментировал крушение индийского истребителя в Дубае

HAL назвала крушение истребителя Tejas в Дубае единичным случаем

НЬЮ-ДЕЛИ, 24 ноя – РИА Новости. Крушение истребителя Tejas ВВС Индии на авиашоу в Дубае является единичным случаем и произошло в силу исключительных обстоятельств, заявила компания-производитель самолета Hindustan Aeronautics Limited (HAL).
"Крушение истребителя было единичным случаем. Причиной крушения стали исключительные обстоятельства", - приводит агентство Рейтер заявление компании.
В компании отметили, что HAL не ожидает, что крушение самолета повлияет на ее бизнес-процессы или будущие поставки.
Истребитель Tejas ВВС Индии разбился на прошлой неделе во время показательного полета на авиашоу в Дубае. В результате крушения погиб пилот индийских ВВС, командир эскадрильи Наманш Сьял.
Многоцелевой однодвигателевый сверхзвуковой истребитель Tejas является на 60% продуктом собственной разработки компании Hindustan Aeronautics Limited и минобороны Индии. Разработка истребителей Tejas продолжалась больше 30 лет. Правительство страны одобрило разработку легких боевых самолетов в 1983 году, и изначально планировалось, что они поступят в ВВС в 1994 году, однако они были поставлены на вооружение только в 2015 году.
Истребитель индийских ВВС - РИА Новости, 1920, 07.05.2025
СМИ: в Джамму и Кашмире потерпел крушение истребитель ВВС Индии
7 мая, 05:44
 
В миреИндияДубайHindustan Aeronautics Limited
 
 
