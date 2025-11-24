Производитель прокомментировал крушение индийского истребителя в Дубае

НЬЮ-ДЕЛИ, 24 ноя – РИА Новости. Крушение истребителя Tejas ВВС Индии на авиашоу в Дубае является единичным случаем и произошло в силу исключительных обстоятельств, заявила компания-производитель самолета Hindustan Aeronautics Limited (HAL).

В компании отметили, что HAL не ожидает, что крушение самолета повлияет на ее бизнес-процессы или будущие поставки.