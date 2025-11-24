https://ria.ru/20251124/krushenie-2057134891.html
Производитель прокомментировал крушение индийского истребителя в Дубае
Производитель прокомментировал крушение индийского истребителя в Дубае - РИА Новости, 24.11.2025
Производитель прокомментировал крушение индийского истребителя в Дубае
Крушение истребителя Tejas ВВС Индии на авиашоу в Дубае является единичным случаем и произошло в силу исключительных обстоятельств, заявила... РИА Новости, 24.11.2025
индия
дубай
Производитель прокомментировал крушение индийского истребителя в Дубае
HAL назвала крушение истребителя Tejas в Дубае единичным случаем
НЬЮ-ДЕЛИ, 24 ноя – РИА Новости. Крушение истребителя Tejas ВВС Индии на авиашоу в Дубае является единичным случаем и произошло в силу исключительных обстоятельств, заявила компания-производитель самолета Hindustan Aeronautics Limited (HAL).
"Крушение истребителя было единичным случаем. Причиной крушения стали исключительные обстоятельства", - приводит агентство Рейтер заявление компании.
В компании отметили, что HAL не ожидает, что крушение самолета повлияет на ее бизнес-процессы или будущие поставки.
Истребитель Tejas ВВС Индии разбился на прошлой неделе во время показательного полета на авиашоу в Дубае
. В результате крушения погиб пилот индийских ВВС, командир эскадрильи Наманш Сьял.
Многоцелевой однодвигателевый сверхзвуковой истребитель Tejas является на 60% продуктом собственной разработки компании Hindustan Aeronautics Limited
и минобороны Индии. Разработка истребителей Tejas продолжалась больше 30 лет. Правительство страны одобрило разработку легких боевых самолетов в 1983 году, и изначально планировалось, что они поступят в ВВС в 1994 году, однако они были поставлены на вооружение только в 2015 году.