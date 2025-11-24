https://ria.ru/20251124/krasnodar-2057268042.html
В аэропорту Краснодара ввели дополнительные временные ограничения
Дополнительные временные ограничения на прием и выпуск воздушных судов введены в аэропорту Краснодара, сообщила Росавиация. РИА Новости, 24.11.2025
