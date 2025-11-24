Бойцы "Центра" отбили восемь атак ВСУ на Красноармейск

МОСКВА, 24 ноя - РИА Новости. Российские подразделения группировки "Центр" отразили восемь атак из Гришино по деблокированию окруженных в Красноармейске подразделений ВСУ, уничтожены до 35 боевиков, сообщило в понедельник Минобороны РФ.