https://ria.ru/20251124/krasnoarmeysk-2057117855.html
Бойцы "Центра" отбили восемь атак ВСУ на Красноармейск
Бойцы "Центра" отбили восемь атак ВСУ на Красноармейск - РИА Новости, 24.11.2025
Бойцы "Центра" отбили восемь атак ВСУ на Красноармейск
Российские подразделения группировки "Центр" отразили восемь атак из Гришино по деблокированию окруженных в Красноармейске подразделений ВСУ, уничтожены до 35... РИА Новости, 24.11.2025
2025-11-24T12:51:00+03:00
2025-11-24T12:51:00+03:00
2025-11-24T12:51:00+03:00
специальная военная операция на украине
безопасность
красноармейск
донецкая народная республика
вооруженные силы украины
министерство обороны рф (минобороны рф)
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/0b/11/2055389955_0:160:3073:1888_1920x0_80_0_0_0cdbe77011a748b1280dd3cbf36a4eff.jpg
https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html
красноармейск
донецкая народная республика
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/0b/11/2055389955_171:0:2900:2047_1920x0_80_0_0_4f1789470d45b33238f5187a8de3adcf.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
безопасность, красноармейск, донецкая народная республика, вооруженные силы украины, министерство обороны рф (минобороны рф)
Специальная военная операция на Украине, Безопасность, Красноармейск, Донецкая Народная Республика, Вооруженные силы Украины, Министерство обороны РФ (Минобороны РФ)
Бойцы "Центра" отбили восемь атак ВСУ на Красноармейск
Группировка "Центр" уничтожила до 35 боевиков во время 8 атак на Красноармейск