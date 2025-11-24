Колосков назвал Симоняна легендой с безупречной репутацией

МОСКВА, 24 ноя - РИА Новости, Олег Богатов. Ушедший из жизни олимпийский чемпион 1956 года Никита Симонян был легендой, человеком с незапятнанной репутацией, с которым почитали за честь общаться многие звезды и руководители мирового футбола, заявил РИА Новости почетный президент Российского футбольного союза (РФС) Вячеслав Колосков.
Симонян умер 23 ноября в возрасте 99 лет.
"Я проснулся в пять утра и не мог понять, в чем дело, на душе было какое-то чувство тревоги. И потом пришла СМС о том, что Никиты Павловича не стало. Это неимоверная потеря для российского и для всего мирового футбола. Потому что он был человеком планетарного масштаба. Я хорошо знаю, что к нему очень уважительно относился экс-руководитель ФИФА Йозеф Блаттер. Он был с ним очень близок в человеческом плане и даже подарил ему свои именные золотые часы. Я 27 лет был членом исполкома и вице-президентом ФИФА, а таких часов у меня нет. Никита Павлович очень гордился этим подарком и все время их носил. Его отлично знал (экс-президент УЕФА) Мишель Платини, а когда огромный мужик (бывший глава УЕФА) Леннарт Юханссон обнимал его, то мне становилось страшно за Никиту Павловича. С ним дружили и Эйсебио, и Бобби Чарльтон. Такого человека на свете больше нет. Я выражаю самые глубокие соболезнования семье Никиты Павловича, его соратникам и друзьям, всему российскому народу и всему мировому футболу", - сказал Колосков.
"Это единственный в мире человек, который добился выдающихся результатов как спортсмен, тренер и спортивный руководитель. Никита Павлович - единственный представитель России, который был награжден призом fair play. В этом и заключается сущность Никиты Павловича: честность, преданность своему делу, абсолютная бескорыстность и уважение ко всем. Умение дружить и чувствовать свою ответственность перед футболом, перед страной и перед болельщиками. Просто запредельная чувственность, его всегда очень огорчали неудачи "Спартака" и сборной страны. Мы 45 лет вместе, а последние 42 года были практически неразлучны. И я видел, как он переживает за все, что происходит. Человек столько лет прожил, и остался с абсолютно незапятнанной репутацией. Ни один человек в мире не скажет, что Никита Павлович кого-то обидел. Он был человеком, который осуществлял связь времен. И сегодня горечь потери просто неимоверна", - добавил собеседник агентства.
Симонян являлся победителем Игр 1956 года в Мельбурне, четырехкратным чемпионом и двукратным обладателем Кубка СССР, лучшим бомбардиром в истории московского "Спартака" (160 голов). Он выступал за "красно-белых" с 1949 по 1959 год. В качестве тренера Симонян трижды становился чемпионом СССР и четыре раза выигрывал Кубок страны, возглавлял сборную СССР. На протяжении более чем 30 лет занимал руководящие должности в отечественном футболе - сначала работал в Федерации футбола СССР, затем в РФС.