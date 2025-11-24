Княжевская: в Новой Москве появится общественно-деловой комплекс

МОСКВА, 24 ноя – РИА Новости. Москомархитектура выдала градостроительный план земельного участка для возведения общественно-делового комплекса в Коммунарке в Новой Москве, сообщила председатель ведомства Юлиана Княжевская.

"ГПЗУ выдан для участка 10/18Н на улице Сосенский Стан. Общая площадь комплекса не превысит 157 тысяч квадратных метров. В нем предусмотрено размещение офисных и торговых помещений", – приводит слова Княжевской пресс-служба Москомархитектуры.