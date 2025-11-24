Рейтинг@Mail.ru
Княжевская: в Новой Москве появится общественно-деловой комплекс - РИА Новости, 24.11.2025
09:00 24.11.2025
Княжевская: в Новой Москве появится общественно-деловой комплекс
Москомархитектура выдала градостроительный план земельного участка для возведения общественно-делового комплекса в Коммунарке в Новой Москве, сообщила... РИА Новости, 24.11.2025
Новости
юлиана княжевская, москомархитектура, москва
Княжевская: в Новой Москве появится общественно-деловой комплекс

МОСКВА, 24 ноя – РИА Новости. Москомархитектура выдала градостроительный план земельного участка для возведения общественно-делового комплекса в Коммунарке в Новой Москве, сообщила председатель ведомства Юлиана Княжевская.
"ГПЗУ выдан для участка 10/18Н на улице Сосенский Стан. Общая площадь комплекса не превысит 157 тысяч квадратных метров. В нем предусмотрено размещение офисных и торговых помещений", – приводит слова Княжевской пресс-служба Москомархитектуры.
Комплекс появится на территории площадью около 0,9 гектара поблизости от станции метро "Ольховая" Сокольнической линии метро, уточнила она.
 
Юлиана КняжевскаяМоскомархитектураМосква
 
 
