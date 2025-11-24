В Киргизии начал вещание телеканал "Номад ТВ"

МОСКВА, 24 ноя — РИА Новости. Новый телеканал "Номад ТВ" начал вещание в Киргизии, его руководителем стала журналист и ведущая Наталья Кролевич, сообщает корреспондент РИА Новости.
Название телеканала переводится с древнегреческого как кочевник. По словам Кролевич, философия проекта состоит в открытости миру в сочетании с верностью своим корням.
"Номад ТВ" — совместный киргизско-российский проект, который сотрудничает с госканалами Киргизии, а также ретранслирует программы НТВ. В эфире планируется разноплановый контент: выпуски новостей, ток-шоу, специальные репортажи и программы, посвященные Киргизии, ее жизни, традициям и истории. В центре внимания телеканала — участие республики в международных объединениях ЕАЭС, ОДКБ, ШОС, современное освещение историко-культурных российско-киргизских связей, их взаимоотношений и общей роли на международной арене.
Также в программной сетке канала останутся фильмы, ток-шоу, сериалы НТВ. И хотя основной язык вещания — русский, зрители всегда могут выбрать звуковую дорожку на киргизском языке. Канал бесплатно доступен в крупнейших кабельных сетях и во втором мультиплексе, охватывающем 70 процентов страны.
Торжественная церемония открытия канала состоялась в воскресенье в Киргизском национальном театре оперы и балета имени Малдыбаева, среди гостей мероприятия были зампредседателя кабинета министров Киргизии Эдиль Байсалов, глава управления президента России по стратегическому партнерству Вадим Титов, посол Российской Федерации в Киргизии Сергей Вакунов, главред телеканала НТВ Александра Кошарницкая, дирижер Мариус Стравинский и официальный представитель МИД России Мария Захарова,
Как отметила на церемонии Захарова, новый канал будет вещать на русском, но будет возможность выбрать звуковую дорожку на киргизском языке. "Сетка программы очень интересная. Аудиторию можно поздравить с таким масштабным приобретением", — прокомментировала Захарова запуск телеканала.