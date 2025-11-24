В Киргизии начал вещание телеканал "Номад ТВ"

МОСКВА, 24 ноя — РИА Новости. Новый телеканал "Номад ТВ" начал вещание в Киргизии, его руководителем стала журналист и ведущая Наталья Кролевич, сообщает корреспондент РИА Новости.

Название телеканала переводится с древнегреческого как кочевник. По словам Кролевич, философия проекта состоит в открытости миру в сочетании с верностью своим корням.

"Номад ТВ" — совместный киргизско-российский проект, который сотрудничает с госканалами Киргизии, а также ретранслирует программы НТВ. В эфире планируется разноплановый контент: выпуски новостей, ток-шоу, специальные репортажи и программы, посвященные Киргизии, ее жизни, традициям и истории. В центре внимания телеканала — участие республики в международных объединениях ЕАЭС, ОДКБ, ШОС, современное освещение историко-культурных российско-киргизских связей, их взаимоотношений и общей роли на международной арене.

Также в программной сетке канала останутся фильмы, ток-шоу, сериалы НТВ. И хотя основной язык вещания — русский, зрители всегда могут выбрать звуковую дорожку на киргизском языке. Канал бесплатно доступен в крупнейших кабельных сетях и во втором мультиплексе, охватывающем 70 процентов страны.

Торжественная церемония открытия канала состоялась в воскресенье в Киргизском национальном театре оперы и балета имени Малдыбаева, среди гостей мероприятия были зампредседателя кабинета министров Киргизии Эдиль Байсалов, глава управления президента России по стратегическому партнерству Вадим Титов, посол Российской Федерации в Киргизии Сергей Вакунов, главред телеканала НТВ Александра Кошарницкая, дирижер Мариус Стравинский и официальный представитель МИД России Мария Захарова,