В Москве на международной неделе видеоигр выступит создатель Counter-Strike

2025-11-24T22:16:00+03:00
2025-11-24T22:16:00+03:00
2025-11-24T22:16:00+03:00
МОСКВА, 24 ноя - РИА Новости. Создатель игры Counter-Strike Мин Ле выступит на Московской международной неделе видеоигр 29 ноября, сообщили журналистам в пресс-службе Агентства креативных индустрий Москвы.
"Двадцать девятого ноября Мин Ле, известный как "отец-основатель" Counter-Strike, выступит в рамках деловой программы Московской международной недели видеоигр в Московском кластере видеоигр и анимации", - рассказали в пресс-службе.
Там отметили, что в своем выступлении Мин Ле поделится историей зарождения эпохи мультиплеерных шутеров и размышлениями о том, почему подход к созданию игр, который ставит во главу угла уважение к игроку, его времени, деньгам и эмоциям, как в Counter-Strike, остается эталоном уже более двадцати лет.
"Он расскажет, как превратить игровое сообщество в соавтора проекта, не теряя авторского видения. Кроме того, эксперт поделится, какие принципы помогли игре пережить смену поколений и технологий, а также, где сегодня рождаются настоящие инновации - в гаражах энтузиастов или лабораториях корпораций", - уточнили в пресс-службе.
В пресс-службе добавили, что для российских и столичных разработчиков выступление станет возможностью из первых уст услышать историю создания игры, определившей вектор развития целого направления индустрии.