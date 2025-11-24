В Москве на международной неделе видеоигр выступит создатель Counter-Strike

МОСКВА, 24 ноя - РИА Новости. Создатель игры Counter-Strike Мин Ле выступит на Московской международной неделе видеоигр 29 ноября, сообщили журналистам в пресс-службе Агентства креативных индустрий Москвы.

"Двадцать девятого ноября Мин Ле, известный как "отец-основатель" Counter-Strike, выступит в рамках деловой программы Московской международной недели видеоигр в Московском кластере видеоигр и анимации", - рассказали в пресс-службе.

Там отметили, что в своем выступлении Мин Ле поделится историей зарождения эпохи мультиплеерных шутеров и размышлениями о том, почему подход к созданию игр, который ставит во главу угла уважение к игроку, его времени, деньгам и эмоциям, как в Counter-Strike, остается эталоном уже более двадцати лет.

"Он расскажет, как превратить игровое сообщество в соавтора проекта, не теряя авторского видения. Кроме того, эксперт поделится, какие принципы помогли игре пережить смену поколений и технологий, а также, где сегодня рождаются настоящие инновации - в гаражах энтузиастов или лабораториях корпораций", - уточнили в пресс-службе.