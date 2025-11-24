Рейтинг@Mail.ru
В Москве на международной неделе видеоигр выступит создатель Counter-Strike - РИА Новости Спорт, 24.11.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Игра, подарившая жизнь: киберспорт как средство реабилитации - РИА Новости, 1920, 13.09.2022
Киберспорт
 
22:16 24.11.2025
https://ria.ru/20251124/kibersport-2057268346.html
В Москве на международной неделе видеоигр выступит создатель Counter-Strike
В Москве на международной неделе видеоигр выступит создатель Counter-Strike - РИА Новости Спорт, 24.11.2025
В Москве на международной неделе видеоигр выступит создатель Counter-Strike
Создатель игры Counter-Strike Мин Ле выступит на Московской международной неделе видеоигр 29 ноября, сообщили журналистам в пресс-службе Агентства креативных... РИА Новости Спорт, 24.11.2025
2025-11-24T22:16:00+03:00
2025-11-24T22:16:00+03:00
киберспорт
москва
https://cdnn21.img.ria.ru/images/rsport/78627/68/786276827_0:975:1471:1802_1920x0_80_0_0_77de94f20b392790a8accc58c9912fdc.jpg
/20251118/gosduma-2055610200.html
москва
РИА Новости Спорт
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
206
60
206
60
2025
РИА Новости Спорт
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
206
60
206
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости Спорт
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
206
60
206
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/rsport/78627/68/786276827_0:837:1471:1940_1920x0_80_0_0_707eccee28d6429f0c49861bec24f497.jpg
1920
1920
true
РИА Новости Спорт
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
206
60
206
60
москва
Киберспорт, Москва
В Москве на международной неделе видеоигр выступит создатель Counter-Strike

Создатель Counter-Strike Ле выступит на Московской международной неделе видеоигр

© AP Photo / Matthias RietschelCounter-Strike
Counter-Strike - РИА Новости, 1920, 24.11.2025
© AP Photo / Matthias Rietschel
Counter-Strike. Архивное фото
Читать в
Дзен
МОСКВА, 24 ноя - РИА Новости. Создатель игры Counter-Strike Мин Ле выступит на Московской международной неделе видеоигр 29 ноября, сообщили журналистам в пресс-службе Агентства креативных индустрий Москвы.
"Двадцать девятого ноября Мин Ле, известный как "отец-основатель" Counter-Strike, выступит в рамках деловой программы Московской международной недели видеоигр в Московском кластере видеоигр и анимации", - рассказали в пресс-службе.
Там отметили, что в своем выступлении Мин Ле поделится историей зарождения эпохи мультиплеерных шутеров и размышлениями о том, почему подход к созданию игр, который ставит во главу угла уважение к игроку, его времени, деньгам и эмоциям, как в Counter-Strike, остается эталоном уже более двадцати лет.
"Он расскажет, как превратить игровое сообщество в соавтора проекта, не теряя авторского видения. Кроме того, эксперт поделится, какие принципы помогли игре пережить смену поколений и технологий, а также, где сегодня рождаются настоящие инновации - в гаражах энтузиастов или лабораториях корпораций", - уточнили в пресс-службе.
В пресс-службе добавили, что для российских и столичных разработчиков выступление станет возможностью из первых уст услышать историю создания игры, определившей вектор развития целого направления индустрии.
Киберспорт - РИА Новости, 1920, 18.11.2025
В Госдуме предложили ввести специальную медкарту для киберспортсменов
18 ноября, 04:08
 
КиберспортМосква
 
Матч-центр
 
Футбол
Фигурное катание
Биатлон
ЗОЖ
Хоккей
Авто/мото
Единоборства
Sport stories
Теннис
Теги
Полезное
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Об агентстве
Контакты
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Матч-центр
Матч-центр
  • Хоккей
    Завершен
    Металлург Мг
    Авангард
    1
    3
  • Хоккей
    Завершен
    Салават Юлаев
    Барыс
    7
    4
  • Футбол
    2-й тайм
    КАМАЗ
    Крылья Советов
    1
    1
  • Хоккей
    1-й период
    Спартак Москва
    Автомобилист
    0
    0
  • Хоккей
    1-й период
    ЦСКА
    Лада
    1
    0
  • Футбол
    27.11 20:30
    Динамо Москва
    Зенит
  • Футбол
    27.11 20:45
    Порту
    Ницца
  • Футбол
    27.11 20:45
    Астон Вилла
    Янг Бойз
  • Футбол
    27.11 20:45
    Рома
    Мидтъюлланн
  • Футбол
    27.11 20:45
    Фейенорд
    Селтик
  • Футбол
    27.11 20:45
    ПАОК
    Бранн
  • Футбол
    27.11 20:45
    Лилль
    Динамо Загреб
  • Футбол
    27.11 23:00
    Црвена Звезда
    ФКСБ
  • Футбол
    27.11 23:00
    Болонья
    Зальцбург
  • Футбол
    27.11 23:00
    Фиорентина
    АЕК Афины
  • Футбол
    27.11 23:00
    Страсбур
    Кристал Пэлас
Перейти ко всем результатам
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала