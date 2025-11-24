Рейтинг@Mail.ru
СКА обыграл ЦСКА в матче КХЛ
Хоккей
 
21:58 24.11.2025
СКА обыграл ЦСКА в матче КХЛ
СКА обыграл ЦСКА в матче КХЛ
Петербургский СКА обыграл ЦСКА в матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги (КХЛ). РИА Новости Спорт, 24.11.2025
Хоккей
СКА обыграл ЦСКА в матче КХЛ

СКА со счетом 4:1 обыграл ЦСКА в матче КХЛ

МОСКВА, 24 ноя - РИА Новости. Петербургский СКА обыграл ЦСКА в матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги (КХЛ).
Континентальная хоккейная лига (КХЛ)
24 ноября 2025 • начало в 19:30
Завершен
ЦСКА
1 : 4
СКА
54:13 • Денис Гурьянов
(Даниэл Спронг, Джереми Рой)
25:40 • Марат Хайруллин
(Михаил Воробьев)
34:46 • Рокко Гримальди
(Егор Савиков, Джозеф Бландизи)
56:15 • Марат Хайруллин
(Тревор Мерфи, Михаил Воробьев)
58:30 • Брендэн Лайпсик
(Джозеф Бландизи, Рокко Гримальди)
Календарь Турнирная таблица История встреч
Встреча в Москве завершилась со счетом 4:1 (0:0, 2:0, 2:1) в пользу гостей, в составе которых отличились Марат Хайруллин (26-я и 57-я минуты), Рокко Гримальди (35) и Брендэн Лайпсик (59). У хозяев шайбу забросил Денис Гурьянов (55).
СКА (30 очков) обошел ЦСКА (29), поднявшись на восьмое место в турнирной таблице Западной конференции.
В следующем матче СКА 26 ноября сыграет в гостях с череповецкой "Северсталью", столичные армейцы на следующий день примут тольяттинскую "Ладу".
Александр Радулов - РИА Новости, 1920, 24.11.2025
"Локомотив" обыграл "Сибирь" в матче КХЛ, Радулов набрал три очка
