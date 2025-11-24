СКА обыграл ЦСКА в матче КХЛ

Встреча в Москве завершилась со счетом 4:1 (0:0, 2:0, 2:1) в пользу гостей, в составе которых отличились Марат Хайруллин (26-я и 57-я минуты), Рокко Гримальди (35) и Брендэн Лайпсик (59). У хозяев шайбу забросил Денис Гурьянов (55).
СКА (30 очков) обошел ЦСКА (29), поднявшись на восьмое место в турнирной таблице Западной конференции.
В следующем матче СКА 26 ноября сыграет в гостях с череповецкой "Северсталью", столичные армейцы на следующий день примут тольяттинскую "Ладу".
