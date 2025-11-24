https://ria.ru/20251124/khimki-2057226986.html
Свыше 1,2 тыс событий прошло по программе "Спорт в каждый двор" в Химках
Свыше 1,2 тыс событий прошло по программе "Спорт в каждый двор" в Химках - РИА Новости, 24.11.2025
Свыше 1,2 тыс событий прошло по программе "Спорт в каждый двор" в Химках
Более 1,2 тысячи мероприятий по программе "Спорт в каждый двор" прошло в подмосковных Химках с начала 2025 года, сообщает пресс-служба администрации городского... РИА Новости, 24.11.2025
2025-11-24T18:14:00+03:00
2025-11-24T18:14:00+03:00
2025-11-24T18:14:00+03:00
химки (городской округ в московской области)
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/0b/18/2057226074_0:134:1280:854_1920x0_80_0_0_0e860434ca7e3f12372eab4ae01668bf.jpg
https://ria.ru/20251124/khimki-2057192484.html
химки (городской округ в московской области)
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/0b/18/2057226074_0:0:1140:854_1920x0_80_0_0_de79112265f22318f3d29d9e7d33ae19.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
химки (городской округ в московской области)
Химки (городской округ в Московской области)
Свыше 1,2 тыс событий прошло по программе "Спорт в каждый двор" в Химках
Более 1,2 тыс событий состоялось по программе "Спорт в каждый двор" в Химках
МОСКВА, 24 ноя - РИА Новости. Более 1,2 тысячи мероприятий по программе "Спорт в каждый двор" прошло в подмосковных Химках с начала 2025 года, сообщает пресс-служба администрации городского округа.
Каждую неделю в разных микрорайонах Химок проводят футбольные турниры, соревнования по разным видам спорта, семейные эстафеты и многое другое. В пресс-службе отмечают, что наибольший ажиотаж среди участников вызывали футбол, эстафеты и перетягивание каната. Каждый месяц программа меняется: появляются новые соревнования и конкурсы.
"Программа „Спорт в каждый двор“ – яркий пример того, как спорт становится доступным для каждого жителя. Более 1 200 мероприятий за год – это не просто цифры. Это сотни счастливых детей, вовлеченных семей и крепких соседских сообществ. Такие инициативы формируют здоровый облик нашего города и закладывают основу для активного будущего Химок", – отметила участник Совета депутатов городского округа Химки Юлия Мамай, ее слова приводит пресс-служба администрации муниципалитета.