Свыше 1,2 тыс событий прошло по программе "Спорт в каждый двор" в Химках. Архивное фото

МОСКВА, 24 ноя - РИА Новости. Более 1,2 тысячи мероприятий по программе "Спорт в каждый двор" прошло в подмосковных Химках с начала 2025 года, сообщает пресс-служба администрации городского округа.

Каждую неделю в разных микрорайонах Химок проводят футбольные турниры, соревнования по разным видам спорта, семейные эстафеты и многое другое. В пресс-службе отмечают, что наибольший ажиотаж среди участников вызывали футбол, эстафеты и перетягивание каната. Каждый месяц программа меняется: появляются новые соревнования и конкурсы.