Свыше 1,2 тыс событий прошло по программе "Спорт в каждый двор" в Химках - РИА Новости, 24.11.2025
18:14 24.11.2025
Свыше 1,2 тыс событий прошло по программе "Спорт в каждый двор" в Химках
Химки (городской округ в Московской области)
© Фото предоставлено пресс-службой администрации городского округа Химки
Свыше 1,2 тыс событий прошло по программе Спорт в каждый двор в Химках
© Фото предоставлено пресс-службой администрации городского округа Химки
Свыше 1,2 тыс событий прошло по программе "Спорт в каждый двор" в Химках. Архивное фото
МОСКВА, 24 ноя - РИА Новости. Более 1,2 тысячи мероприятий по программе "Спорт в каждый двор" прошло в подмосковных Химках с начала 2025 года, сообщает пресс-служба администрации городского округа.
Каждую неделю в разных микрорайонах Химок проводят футбольные турниры, соревнования по разным видам спорта, семейные эстафеты и многое другое. В пресс-службе отмечают, что наибольший ажиотаж среди участников вызывали футбол, эстафеты и перетягивание каната. Каждый месяц программа меняется: появляются новые соревнования и конкурсы.
"Программа „Спорт в каждый двор" – яркий пример того, как спорт становится доступным для каждого жителя. Более 1 200 мероприятий за год – это не просто цифры. Это сотни счастливых детей, вовлеченных семей и крепких соседских сообществ. Такие инициативы формируют здоровый облик нашего города и закладывают основу для активного будущего Химок", – отметила участник Совета депутатов городского округа Химки Юлия Мамай, ее слова приводит пресс-служба администрации муниципалитета.
Участники "Героев Подмосковья" ознакомились с работой городских служб Химок
Участники "Героев Подмосковья" ознакомились с работой городских служб Химок
Вчера, 16:42
 
Химки (городской округ в Московской области)
 
 
