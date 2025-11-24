Участники "Героев Подмосковья" ознакомились с работой городских служб Химок

МОСКВА, 24 ноя - РИА Новости. Ветераны специальной военной операции, которые участвуют в программе "Герои Подмосковья", посетили Химки, они ознакомились с ключевыми объектами городской инфраструктуры, пообщались с представителями коммунальных служб и посетили деловой завтрак с главой округа Еленой Земляковой, сообщает пресс-служба администрации муниципалитета.

Участники посетили единый диспетчерский центр ОАО "Химкинский водоканал", машинный зал и аппаратную районной тепловой станции, которую обслуживает "ТСК Мосэнерго", а также производственно-ремонтную базу, гараж и офис МБУ "ОГХ".

"Программа визита была составлена так, чтобы наши герои могли познакомиться с основными направлениями деятельности администрации и работой различных служб города", — отметила Землякова, ее слова приводит пресс-служба.

В завершение дня ветераны специальной военной операции возложили цветы к мемориалу "Защитникам Отечества".