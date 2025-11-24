Назван капитан сборной России по боксу на чемпионате мира

МОСКВА, 24 ноя - РИА Новости. Двухкратный чемпион мира Муслим Гаджимагомедов стал капитаном сборной России по боксу, которая выступит на чемпионате мира, сообщается на сайте Федерации бокса России.
Турнир пройдет в Дубае со 2 по 13 декабря.
- Полностью состав сборной России выглядит так: Эдмонд Худоян (до 48 кг), Баир Батлаев (до 51 кг), Вячеслав Рогозин (до 54 кг), Андрей Пегливанян (до 57 кг), Всеволод Шумков (до 60 кг), Илья Попов (до 63,5 кг), Евгений Кооль (до 67 кг), Сергей Колденков (до 71 кг), Исмаил Муцольгов (до 75 кг), Джамбулат Бижамов (до 80 кг), Шарабутдин Атаев (до 86 кг), Муслим Гаджимагомедов (до 92 кг) и Давид Суров (свыше 92 кг).
"У нас сильная и достойная команда, сформированная по итогам чемпионата России в Екатеринбурге, а капитаном сборной выбран Муслим Гаджимагомедов. В нашем составе собраны чемпионы и призеры мира и Европы. Раньше капитаном команды был Андрей Замковой, теперь он в тренерском штабе. Думаю, с Муслимом в дальнейшем будет то же самое. За всю историю российского и советского бокса не было трехкратных чемпионов мира. И у Муслима есть такая возможность. Он в хорошей форме. Очень хочется, чтобы у нас все получилось", - сказал главный тренер сборной России Виктор Фархутдинов.
Гаджимагомедову 28 лет. Он является серебряным призером Олимпийских игр в Токио (2021), двукратным чемпионом мира (2019, 2023) и чемпионом Европы (2024). Спортсмен - действующий чемпион мира по версии Всемирной боксерской ассоциации (WBА) в весовой категории до 101,6 килограмма (bridgerweight).
