Капелло назвал Симоняна настоящим другом

МОСКВА, 24 ноя - РИА Новости. Бывший главный тренер сборной России по футболу итальянец Фабио Капелло в разговоре с РИА Новости назвал олимпийского чемпиона 1956 года Никиту Симоняна настоящим другом и признался, что очень огорчен его уходом из жизни.