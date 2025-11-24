Капелло назвал Симоняна настоящим другом

МОСКВА, 24 ноя - РИА Новости. Бывший главный тренер сборной России по футболу итальянец Фабио Капелло в разговоре с РИА Новости назвал олимпийского чемпиона 1956 года Никиту Симоняна настоящим другом и признался, что очень огорчен его уходом из жизни.
Симонян умер 23 ноября в возрасте 99 лет.
«
"Он был настоящим другом, мне грустно от этой новости", - сказал Капелло.
Симонян являлся победителем Игр 1956 года в Мельбурне, четырехкратным чемпионом и двукратным обладателем Кубка СССР, лучшим бомбардиром в истории московского "Спартака" (160 голов). Он выступал за "красно-белых" с 1949 по 1959 год. В качестве тренера Симонян трижды становился чемпионом СССР и четыре раза выигрывал Кубок страны, возглавлял сборную СССР. На протяжении более чем 30 лет занимал руководящие должности в отечественном футболе - сначала работал в Федерации футбола СССР, затем в РФС.
Тарасова назвала Симоняна выдающейся личностью
24 ноября, 11:07