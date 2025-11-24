Камоцци назвал сохранение памяти о Симоняне долгом "Спартака"

МОСКВА, 24 ноя - РИА Новости. Бывший советник экс-президента московского "Спартака" Леонида Федуна итальянский футбольный функционер Франко Камоцци заявил РИА Новости, что память об ушедшем из жизни олимпийском чемпионе 1956 года Никите Симоняне необходимо сохранять, подчеркнув его вклад в историю клуба и развитие российского футбола.