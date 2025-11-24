Камоцци назвал сохранение памяти о Симоняне долгом "Спартака"

МОСКВА, 24 ноя - РИА Новости. Бывший советник экс-президента московского "Спартака" Леонида Федуна итальянский футбольный функционер Франко Камоцци заявил РИА Новости, что память об ушедшем из жизни олимпийском чемпионе 1956 года Никите Симоняне необходимо сохранять, подчеркнув его вклад в историю клуба и развитие российского футбола.
Симонян умер 23 ноября в возрасте 99 лет.
"Я прекрасно помню его - еще какое-то время назад включил его в свою небольшую подборку важнейших игроков "Спартака". Думаю, что вспоминать Симоняна - это наш долг. Память о нем должна сохраняться, учитывая его выдающийся вклад в развитие "Спартака" и российского футбола", - сказал Камоцци.
Симонян являлся победителем Игр 1956 года в Мельбурне, четырехкратным чемпионом и двукратным обладателем Кубка СССР, лучшим бомбардиром в истории московского "Спартака" (160 голов). Он выступал за "красно-белых" с 1949 по 1959 год. В качестве тренера Симонян трижды становился чемпионом СССР и четыре раза выигрывал Кубок страны, возглавлял сборную СССР. На протяжении более чем 30 лет занимал руководящие должности в отечественном футболе - сначала работал в Федерации футбола СССР, затем в РФС.
