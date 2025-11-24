На Камчатке за сутки зафиксировали 16 афтершоков

П.-КАМЧАТСКИЙ, 24 ноя – РИА Новости. Шестнадцать афтершоков магнитудой до 5,5, в том числе один ощущаемый, зафиксированы у берегов Камчатки за прошедшие сутки, сообщили в Главном управлении МЧС России по Камчатскому краю.