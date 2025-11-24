В Калининграде изготовили кокошник из тысячи элементов янтаря

КАЛИНИНГРАД, 24 ноя – РИА Новости. Кокошник из тысячи элементов янтаря возрастом около 50 миллионов лет изготовили на калининградском янтарном комбинате "Ростеха", сообщила пресс-служба предприятия.
"Калининградский янтарный комбинат госкорпорации "Ростех" создал необычное ювелирное изделие — кокошник в современном стиле. Главный символ женского национального костюма выполнен из более чем тысячи янтарных элементов возрастом около 50 миллионов лет", - говорится в сообщении.
Отмечается, что кокошник полностью состоит из натурального балтийского янтаря. Современная версия старинного русского головного убора собрана из 1145 янтарных деталей - круглых и граненых бусин, а также кабашонов - камней, которые после обработки приобретают гладкую выпуклую поверхность. В кокошнике представлены основные природные оттенки солнечного камня - от редкого белого до более распространенных медового и коньячного. Весит готовое изделие 243 грамма.
"Для нас янтарный кокошник — это диалог эпох. Мы сохранили форму и дух национального головного убора, но наполнили его совершенно новым содержанием и материалами... Такое изделие может стать как главным акцентом национального костюма, так и утонченным дополнением к современному наряду", - приводит пресс-служба слова заместителя генерального директора по ювелирному производству и коммерческой деятельности калининградского янтарного комбината Майи Скворцовой.
АО "Калининградский янтарный комбинат " – единственное в мире предприятие, где ведется промышленная добыча янтаря-сырца и изготовление из него ювелирной и сувенирной продукции. Разрабатывается Приморское месторождение в Калининградской области, на территории которой сосредоточено около 90% мировых запасов янтаря. В 2013 году, согласно указу президента РФ Владимира Путина, комбинат был передан под управление государственной корпорации "Ростех".