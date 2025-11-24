В Калининграде изготовили кокошник из тысячи элементов янтаря

Кокошник из тысячи элементов янтаря возрастом около 50 миллионов лет, изготовленный на калининградском янтарном комбинате "Ростеха"

Кокошник из тысячи элементов янтаря возрастом около 50 миллионов лет, изготовленный на калининградском янтарном комбинате "Ростеха"

КАЛИНИНГРАД, 24 ноя – РИА Новости. Кокошник из тысячи элементов янтаря возрастом около 50 миллионов лет изготовили на калининградском янтарном комбинате "Ростеха", сообщила пресс-служба предприятия.

"Калининградский янтарный комбинат госкорпорации " Ростех " создал необычное ювелирное изделие — кокошник в современном стиле. Главный символ женского национального костюма выполнен из более чем тысячи янтарных элементов возрастом около 50 миллионов лет", - говорится в сообщении.

Отмечается, что кокошник полностью состоит из натурального балтийского янтаря. Современная версия старинного русского головного убора собрана из 1145 янтарных деталей - круглых и граненых бусин, а также кабашонов - камней, которые после обработки приобретают гладкую выпуклую поверхность. В кокошнике представлены основные природные оттенки солнечного камня - от редкого белого до более распространенных медового и коньячного. Весит готовое изделие 243 грамма.