В Калининграде изготовили кокошник из тысячи элементов янтаря - РИА Новости, 24.11.2025
10:48 24.11.2025
https://ria.ru/20251124/kaliningrad-2057072847.html
В Калининграде изготовили кокошник из тысячи элементов янтаря
В Калининграде изготовили кокошник из тысячи элементов янтаря - РИА Новости, 24.11.2025
В Калининграде изготовили кокошник из тысячи элементов янтаря
Кокошник из тысячи элементов янтаря возрастом около 50 миллионов лет изготовили на калининградском янтарном комбинате "Ростеха", сообщила пресс-служба... РИА Новости, 24.11.2025
2025-11-24T10:48:00+03:00
2025-11-24T10:48:00+03:00
калининградская область
россия
владимир путин
ростех
калининградский янтарный комбинат
калининград
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/0b/18/2057072022_0:63:1200:738_1920x0_80_0_0_8c59faaacddd7f1587a27dcccf16c073.jpg
https://ria.ru/20251027/kaliningrad-2050932318.html
https://ria.ru/20250626/yantar-2025531393.html
калининградская область
россия
калининград
калининградская область, россия, владимир путин, ростех, калининградский янтарный комбинат, калининград
Калининградская область, Россия, Владимир Путин, Ростех, Калининградский янтарный комбинат, Калининград
В Калининграде изготовили кокошник из тысячи элементов янтаря

В Калининграде изготовили кокошник из янтаря возрастом 50 миллионов лет

© Фото : АО "Калининградский янтарный комбинат" Кокошник из тысячи элементов янтаря возрастом около 50 миллионов лет, изготовленный на калининградском янтарном комбинате "Ростеха"
Кокошник из тысячи элементов янтаря возрастом около 50 миллионов лет, изготовленный на калининградском янтарном комбинате Ростеха - РИА Новости, 1920, 24.11.2025
© Фото : АО "Калининградский янтарный комбинат"
Кокошник из тысячи элементов янтаря возрастом около 50 миллионов лет, изготовленный на калининградском янтарном комбинате "Ростеха"
КАЛИНИНГРАД, 24 ноя – РИА Новости. Кокошник из тысячи элементов янтаря возрастом около 50 миллионов лет изготовили на калининградском янтарном комбинате "Ростеха", сообщила пресс-служба предприятия.
"Калининградский янтарный комбинат госкорпорации "Ростех" создал необычное ювелирное изделие — кокошник в современном стиле. Главный символ женского национального костюма выполнен из более чем тысячи янтарных элементов возрастом около 50 миллионов лет", - говорится в сообщении.
Самородок янтаря Рекордсмен - РИА Новости, 1920, 27.10.2025
В Калининграде добыли самый крупный самородок янтаря за четыре года
27 октября, 13:57
Отмечается, что кокошник полностью состоит из натурального балтийского янтаря. Современная версия старинного русского головного убора собрана из 1145 янтарных деталей - круглых и граненых бусин, а также кабашонов - камней, которые после обработки приобретают гладкую выпуклую поверхность. В кокошнике представлены основные природные оттенки солнечного камня - от редкого белого до более распространенных медового и коньячного. Весит готовое изделие 243 грамма.
"Для нас янтарный кокошник — это диалог эпох. Мы сохранили форму и дух национального головного убора, но наполнили его совершенно новым содержанием и материалами... Такое изделие может стать как главным акцентом национального костюма, так и утонченным дополнением к современному наряду", - приводит пресс-служба слова заместителя генерального директора по ювелирному производству и коммерческой деятельности калининградского янтарного комбината Майи Скворцовой.
АО "Калининградский янтарный комбинат " – единственное в мире предприятие, где ведется промышленная добыча янтаря-сырца и изготовление из него ювелирной и сувенирной продукции. Разрабатывается Приморское месторождение в Калининградской области, на территории которой сосредоточено около 90% мировых запасов янтаря. В 2013 году, согласно указу президента РФ Владимира Путина, комбинат был передан под управление государственной корпорации "Ростех".
Инклюз с ископаемым тараканом, добытый на Калининградском янтарном комбинате - РИА Новости, 1920, 26.06.2025
В Калининграде добыли многовековой янтарь с древним тараканом внутри
26 июня, 12:25
 
Калининградская областьРоссияВладимир ПутинРостехКалининградский янтарный комбинатКалининград
 
 
