Зачем иностранцы едут в Россию за похудением

Туризм как термин зародился в России в конце 19 - начале 20 века. Однако, что известно про фармацевтический туризм? Подразумевается ли под этой фразой транспортировка лекарственных препаратов или же их путешествие по миру?

На самом деле — это разновидность медицинского туризма, которая представляет собой поездки в другие регионы или страны для получения лечебной помощи, связанной с покупкой лекарств и других фармацевтических препаратов.

Например, не секрет, что в Россию приезжает большое количество иностранцев, чтобы воспользоваться стоматологическими услугами. И целью такого туризма является не только получение качественного лечения, но и экономия денежных средств.

Глава ведущей российской инновационной биофармацевтической компании "Промомед" Петр Белый и директор по новым продуктам компании Кира Заславская объяснили, почему в России набирает популярность это направление, а также поделились, за какими лекарственными препаратами "Промомед" едут гости из других стран.

РОССИЙСКИЕ РАЗРАБОТКИ

Датская компания Novo Nordisk в 2012 году разработала действующее вещество семаглутид, которое позднее легло в основу препарата с торговым названием "Оземпик".

"Оземпик" изначально создавался для борьбы с сахарным диабетом, однако получил широкую популярность в мире, в том числе благодаря ошеломительному "похудательному" эффекту.

В России семаглутид был зарегистрирован в августе 2019 года под торговой маркой "Оземпик". Однако в 2023 году, после ухода многих иностранных компаний с российского рынка, Минздрав зарегистрировал два препарата-аналога "Оземпика" с действующим веществом семаглутид, созданных отечественными компаниями "Промомед" и "Герофарм".

Важность этих препаратов для системы здравоохранения оказалась столь высока, что правительство выдало разрешение на выпуск этих препаратов без согласия датской компании на использование прав на интеллектуальную собственность. Причина проста – ведь иностранцы просто забрали жизненно-важный препарат для лечения сахарного диабета с российского рынка.

Уже в октябре 2024 года "Промомед" представил собственный препарат "Велгия" с действующим веществом семаглутид. Это лекарство предназначается уже именно для лечения ожирения и избыточного веса и имеет специально подобранные дозировки и концентрации действующего вещества.

© Фото : "Промомед" Производство медикаментов © Фото : "Промомед" Производство медикаментов

А в середине февраля 2025 года компания анонсировала выход на рынок еще одной новинки – прорывного препарата для похудения "Тирзетта" с действующим веществом тирзепатид. Сразу после этого объявления акции "Промомед" на Мосбирже подорожали на 23,25%.

Через полгода, в июле текущего года, "Промомед" объявил старт продаж другого отечественного препарата нового поколения для лечения избыточной массы тела и ожирения "Велгия Эко" на основе семаглутида, созданного без использования консервантов в составе.

Компания заявила, что в препарате отсутствуют фенол и бензиловый спирт, способные накапливаться в организме. Это снижает риск побочных эффектов у пациентов с повышенной чувствительностью или сопутствующими заболеваниями печени и почек.

"Тирзетта" и "Велгия Эко" выпускаются в форме одноразовых инжекторов, что обеспечивает простое и безболезненное введение препарата. Предельные отпускные цены на "Велгия Эко" начинаются от 4,3 тысячи рублей за дозировку 0,25 миллиграмма до 10,3 тысячи рублей за дозировку 2,4 миллиграмма.

Для сравнения стоимость "Оземпика" была практически вдвое выше.

В КОНКУРЕНЦИИ ВЫИГРЫВАЕТ СИЛЬНЕЙШИЙ

Глава "Промомед" Петр Белый говорит, что иностранцы в первую очередь покупают препараты российской фармацевтической компании, чтобы похудеть или избавиться от ожирения.

Однако туристы "охотятся" не только за российскими "Велгией" или "Тирзеттой". "Большим спросом также пользуется наш препарат, который лечит РНК-вирусы, например, грипп, ОРВИ. У нас даже есть письма из Турции, в которых люди спрашивают – когда вы зарегистрируете ваш препарат в нашей стране", – делится Белый.

Компания узнает о зарубежном спросе на свои лекарства, в том числе от медицинских представителей и аптек. Туристы едут со всего мира, но чаще всего – из Израиля, Турции и США, подтверждает топ-менеджер "Промомед" Кира Заславская.

Одна из причин повышенного спроса на российские препараты для похудения у иностранцев – высокая стоимость иностранных препаратов.

Так, Novo Nordisk указала на ослабление спроса на лекарство в США в качестве основной причины снижения прогноза роста выручки на 2025 год. А главными факторами снижения спроса стали появление более дешевых аналогов, в частности в РФ: на фоне роста популярности препаратов от ожирения возникли лекарства, которые показали лучшие результаты в клинических испытаниях.

© Фото : "Промомед" Производство медикаментов © Фото : "Промомед" Производство медикаментов

В свою очередь, спрос на российские лекарственные препараты для похудения только увеличивается. Так, выручка российского "Промомед" по итогам 9 месяцев 2025 года в сегменте рынка "Эндокринология" выросла в 2,6 раза по сравнению с аналогичным периодом 2024 года и составила 8 миллиардов рублей.

В компании во многом связали такой рост с успешными продажами новых продуктов – "Велгия", "Велгия Эко" и "Тирзетта". Кроме того, по итогам 9 месяцев 2025 года "Велгия" вошла в топ-10 по темпам роста среди всех лекарственных средств розничного сегмента в России, подтвердив статус одного из самых востребованных современных продуктов.

По итогам 2025 года "Промомед" ожидает рост спроса на препарат "Велгия" в десять раз. И это подтверждают цифры. Например, только за первый месяц его продаж в 2024 году было реализовано 300 тысяч упаковок на сумму около 1 миллиарда рублей, сообщили РИА Новости в компании.

Ценообразование лекарственных препаратов "Промомед" является преимуществом компании. "Мы предлагаем честную цену за лекарство, а наша доходность и прибыль позволяет нам инвестировать и развиваться дальше", – говорит Белый.

Если "Оземпик" стоит порядка 1,5 тысячи долларов, то отечественный аналог – 1,5 тысячи рублей, продолжает Белый. Такую же аналогию можно провести с РНК-терапией, которая в США стоит несколько тысяч долларов, а в России – условных 100 долларов, поясняет глава компании. "Людям действительно дешевле приехать из Америки сюда, купить "Велгию" на всю семью на весь год и вернуться в Америку", – резюмирует он.

СТРАНОВОЙ МАСШТАБ

Белый поделился, что в работе "Промомед" существуют и более масштабные случаи фармацевтического туризма – когда приходят не отдельные пациенты, а обращаются за помощью целые компании или даже страны.

Например, "Промомед" поставляет в Саудовскую Аравию амоксициллин – антибиотик широкого спектра действия группы пенициллинов для лечения бактериальных инфекций.

По словам Заславской, изначально компания поставляла препарат внутри России, но производственные мощности позволяют обеспечить больший спрос, и когда к "Промомед" обратилась восточная страна с просьбой предоставить антибиотик, компания в кратчайшие сроки это сделала.

По словам Белого, преимущественными направлениями для экспорта отечественных лекарственных препаратов являются страны СНГ, Ближний Восток и Юго-Восточная Азия. Среди стран СНГ главным импортером лекарств является Узбекистан. Также большой объем лекарственных препаратов идет в некоторые страны Африки.

Однако этими направлениями страны для экспорта не ограничиваются. Россия поставляет фармацевтические препараты более чем в 150 стран мира.

© Фото : "Промомед" Производство медикаментов © Фото : "Промомед" Производство медикаментов

Например, Евросоюз в сентябре этого года резко нарастил закупку медикаментов у России: за месяц поставки выросли более чем в семь раз, до максимума с декабря 2020 года, выяснило РИА Новости, проанализировав данные Евростата.

Всего за сентябрь ЕС приобрел у России медикаменты на 7,6 миллиона евро, что стало максимумом с декабря 2020 года. В месячном выражении поставки взлетели в 7,2 раза, а в годовом – почти в 5 раз. При этом по итогам трех кварталов года суммарный импорт лекарств Евросоюзом у России составил 26,9 миллиона евро, что вдвое больше, чем за аналогичный прошлогодний период.

Основными покупателями российских лекарств внутри ЕС стали Словения – с закупками на 6,5 миллиона евро – и Венгрия – на 951 тысячу евро.

Что касается поставок лекарств из России на азиатские рынки, то в ряде случаев необходимо проводить дополнительные исследования азиатской популяции для поставок препаратов. Но регуляторика России давно установила самые высокие требования для проведения исследований. Поэтому чаще всего это не длительные исследования эффективности и безопасности, а короткие "мостиковые" – для подтверждения сопоставимости данных и широкой категории пациентов.

ПАО "Промомед" – одна из ведущих российских инновационных биофармацевтических компаний. В ее структуру входят собственный уникальный R&D-центр мирового уровня и высокотехнологичное предприятие – завод "Биохимик".

Благодаря этому "Промомед" реализует концепцию полного цикла производства "от идеи – к молекуле, от молекулы – к пациенту", оперативно реагирует на актуальные потребности отрасли, а также внедряет новейшие технологии для создания инновационных лекарственных препаратов.