Глава ФИФА принес соболезнования в связи со смертью Симоняна
Глава ФИФА принес соболезнования в связи со смертью Симоняна - РИА Новости Спорт, 25.11.2025
Глава ФИФА принес соболезнования в связи со смертью Симоняна
Президент Международной федерации футбола (ФИФА) Джанни Инфантино от лица организации и мировой футбольной общественности выразил соболезнования в связи со смертью олимпийского чемпиона 1956 года Никиты Симоняна.
Глава ФИФА принес соболезнования в связи со смертью Симоняна
Глава ФИФА Инфантино: Симонян посвятил значительную часть жизни футболу
МОСКВА, 24 ноя - РИА Новости. Президент Международной федерации футбола (ФИФА) Джанни Инфантино от лица организации и мировой футбольной общественности выразил соболезнования в связи со смертью олимпийского чемпиона 1956 года Никиты Симоняна.
Симонян умер 23 ноября в возрасте 99 лет.
"С прискорбием узнал о кончине Никиты Симоняна в возрасте 99 лет. Прославленный бывший капитан сборной Советского Союза, который вел за собой команду в ее первом матче на чемпионате мира и забил первый гол в финальной части турнира. Он был последним из членов олимпийской футбольной сборной, завоевавшей золотые медали на Играх 1956 года, и посвятил значительную часть своей жизни футболу. От лица всех сотрудников ФИФА и мирового футбольного сообщества выражаю искренние соболезнования его семье, друзьям и всем, кто знал его и работал с ним", - написал Инфантино на своей странице в Instagram (принадлежит Meta, деятельность которой запрещена в России как экстремистская).
Симонян являлся победителем Игр 1956 года в Мельбурне, четырехкратным чемпионом и двукратным обладателем Кубка СССР, лучшим бомбардиром в истории московского "Спартака" (160 голов). Он выступал за "красно-белых" с 1949 по 1959 год. В качестве тренера Симонян трижды становился чемпионом СССР и четыре раза выигрывал Кубок страны, возглавлял сборную СССР. На протяжении более чем 30 лет занимал руководящие должности в отечественном футболе - сначала работал в Федерации футбола СССР, затем в Российском футбольном союзе.