«

"С прискорбием узнал о кончине Никиты Симоняна в возрасте 99 лет. Прославленный бывший капитан сборной Советского Союза, который вел за собой команду в ее первом матче на чемпионате мира и забил первый гол в финальной части турнира. Он был последним из членов олимпийской футбольной сборной, завоевавшей золотые медали на Играх 1956 года, и посвятил значительную часть своей жизни футболу. От лица всех сотрудников ФИФА и мирового футбольного сообщества выражаю искренние соболезнования его семье, друзьям и всем, кто знал его и работал с ним", - написал Инфантино на своей странице в Instagram (принадлежит Meta, деятельность которой запрещена в России как экстремистская).