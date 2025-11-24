Новороссийск отправил очередную партию гуманитарного груза в ЛНР

Подразделению "БАРС" были переданы более 2 тысяч газовых баллонов, маскировочные сети, медикаменты, теплая обувь, средства гигиены, угощения и адресные посылки от родных и близких.

"Несмотря на напряженный график работы и высокую загруженность, сотрудники "Службы спасения" считают своим долгом оказывать поддержку тем, кто в ней нуждается. Они уверены, что, только объединив усилия, можно добиться общей победы", - отметил Кравченко.