Рейтинг@Mail.ru
Новороссийск отправил очередную партию гуманитарного груза в ЛНР - РИА Новости, 24.11.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
13:10 24.11.2025
https://ria.ru/20251124/gruz-2057124372.html
Новороссийск отправил очередную партию гуманитарного груза в ЛНР
Новороссийск отправил очередную партию гуманитарного груза в ЛНР - РИА Новости, 24.11.2025
Новороссийск отправил очередную партию гуманитарного груза в ЛНР
Новороссийские спасатели доставили очередную партию гуманитарного груза в Луганскую Народную Республику, сообщает пресс-служба администрация города. РИА Новости, 24.11.2025
2025-11-24T13:10:00+03:00
2025-11-24T13:10:00+03:00
луганская народная республика
новороссийск
андрей кравченко (государственный служащий)
https://cdnn21.img.ria.ru/images/155602/74/1556027480_219:0:3860:2048_1920x0_80_0_0_4eba00808f11bd087f026805c18af71f.jpg
https://ria.ru/20251022/gumpomosch-2049888400.html
https://ria.ru/20251030/gumpomosch-2051867651.html
луганская народная республика
новороссийск
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/155602/74/1556027480_674:0:3405:2048_1920x0_80_0_0_28e69e0d01f50c862bd94484cf3becd2.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
луганская народная республика, новороссийск, андрей кравченко (государственный служащий)
Луганская Народная Республика, Новороссийск, Андрей Кравченко (государственный служащий)
Новороссийск отправил очередную партию гуманитарного груза в ЛНР

Новороссийские спасатели доставили гуманитарный груз в ЛНР

© Depositphotos.com / mike_laptevВид Новороссийска
Вид Новороссийска - РИА Новости, 1920, 24.11.2025
© Depositphotos.com / mike_laptev
Вид Новороссийска. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
МОСКВА, 24 ноя - РИА Новости. Новороссийские спасатели доставили очередную партию гуманитарного груза в Луганскую Народную Республику, сообщает пресс-служба администрация города.
Как рассказал глава Новороссийска Андрей Кравченко, партия была собрана местными жители, груз доставили специалисты "Службы спасения".
Иркутские парламентарии доставили землякам на СВО гуманитарный груз - РИА Новости, 1920, 22.10.2025
Депутаты из Иркутской области доставили в зону СВО гуманитарный груз
22 октября, 16:42
Подразделению "БАРС" были переданы более 2 тысяч газовых баллонов, маскировочные сети, медикаменты, теплая обувь, средства гигиены, угощения и адресные посылки от родных и близких.
В госпиталь, расположенный вблизи линии фронта, доставили необходимый аппарат искусственной вентиляции легких, различные медикаменты, продукты питания и предметы личной гигиены.
"Несмотря на напряженный график работы и высокую загруженность, сотрудники "Службы спасения" считают своим долгом оказывать поддержку тем, кто в ней нуждается. Они уверены, что, только объединив усилия, можно добиться общей победы", - отметил Кравченко.
Жители Баксанского района КБР отправили более 3 тонн гуманитарного груза бойцам СВО - РИА Новости, 1920, 30.10.2025
Жители КБР отправили более 3 тонн гуманитарного груза бойцам СВО
30 октября, 15:37
 
Луганская Народная РеспубликаНовороссийскАндрей Кравченко (государственный служащий)
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала