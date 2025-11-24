https://ria.ru/20251124/gruz-2057124372.html
Новороссийск отправил очередную партию гуманитарного груза в ЛНР
Новороссийские спасатели доставили очередную партию гуманитарного груза в Луганскую Народную Республику, сообщает пресс-служба администрация города. РИА Новости, 24.11.2025
МОСКВА, 24 ноя - РИА Новости. Новороссийские спасатели доставили очередную партию гуманитарного груза в Луганскую Народную Республику, сообщает пресс-служба администрация города.
Как рассказал глава Новороссийска Андрей Кравченко, партия была собрана местными жители, груз доставили специалисты "Службы спасения".
Подразделению "БАРС" были переданы более 2 тысяч газовых баллонов, маскировочные сети, медикаменты, теплая обувь, средства гигиены, угощения и адресные посылки от родных и близких.
В госпиталь, расположенный вблизи линии фронта, доставили необходимый аппарат искусственной вентиляции легких, различные медикаменты, продукты питания и предметы личной гигиены.
"Несмотря на напряженный график работы и высокую загруженность, сотрудники "Службы спасения" считают своим долгом оказывать поддержку тем, кто в ней нуждается. Они уверены, что, только объединив усилия, можно добиться общей победы", - отметил Кравченко.