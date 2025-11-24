Минобороны рассказало о потерях ВСУ в зоне группировки "Днепр"

МОСКВА, 24 ноя - РИА Новости. Группировка войск "Днепр" уничтожила более 70 украинских военнослужащих за сутки, сообщили в понедельник в Минобороны РФ.

В Минобороны уточнили, что российские военные уничтожили более 70 военнослужащих ВСУ, две боевые бронированные машины, 21 автомобиль, орудие полевой артиллерии, семь станций радиоэлектронной борьбы, шесть складов боеприпасов, материальных средств и горючего.