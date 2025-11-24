СИМФЕРОПОЛЬ, 24 ноя - РИА Новости. План администрации США по урегулированию конфликта на Украине выкован победами российской армии на фронте, заявил РИА Новости депутат Госдумы от Севастополя, член комитета по международным делам Дмитрий Белик.

"Мирный план администрации США выкован победами нашей армии на фронте. На Западе трезво оценили обстановку и четко поняли, что нанести России военное поражение невозможно, хотя Зеленский и его евродрузья будут всячески от этого плана отнекиваться", - сказал РИА Новости Белик

По мнению депутата, киевский режим не решится в открытую устроить демарш плану администрации США, но затягивание, всяческие провокации и увиливания от подписания будут несомненно.

"Для Зеленского этот план означает скорые выборы легитимного президента, на которых он и его команда получат мощный пинок из уютного кабинета, и вполне возможно - в тюремную камеру. Но, скорее всего, европейские друзья спрячут Зеленского у себя и будут носиться с ним как со знаменем "сопротивления России", - добавил парламентарий.

Администрация США ранее заявила о разработке плана по украинскому урегулированию, отметив, что обсуждать его детали пока не будет, поскольку работа еще продолжается. В Кремле заявили, что Россия сохраняет открытость для переговоров и остается на платформе обсуждений в Анкоридже.

Президент РФ Владимир Путин , выступая 21 ноября на совещании Совбеза РФ, заявил, план США может быть положен в основу окончательного мирного урегулирования, но предметно с РФ этот текст на данный момент не обсуждается. По его предположению, это связано с тем, что администрации США, видимо, не удается заручиться согласием Киева , так как Украина и ее европейские союзники до сих пор находятся в иллюзиях и мечтают нанести России "стратегическое поражение" на поле боя. Их позиция связана с отсутствием объективной информации о реальном положении дел на поле боя, отметил Путин.

Глава российского государства заявил, что, если в Киеве отказываются от предложений США, то и Украина, и европейские поджигатели войны должны понимать, что события, которые произошли в Купянске, будут неизбежно повторяться и на других ключевых участках фронта. Путин добавил, что это в целом устраивает РФ, поскольку ведет к достижению целей СВО вооруженным путем, но Россия, как уже многократно заявлялось ранее, готова и к мирным переговорам, что требует предметного обсуждения всех деталей предлагаемого плана.