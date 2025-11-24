Рейтинг@Mail.ru
В ГД заявили, что мирный план США выкован победами российской армии - РИА Новости, 24.11.2025
09:56 24.11.2025
В ГД заявили, что мирный план США выкован победами российской армии
В ГД заявили, что мирный план США выкован победами российской армии - РИА Новости, 24.11.2025
В ГД заявили, что мирный план США выкован победами российской армии
План администрации США по урегулированию конфликта на Украине выкован победами российской армии на фронте, заявил РИА Новости депутат Госдумы от Севастополя,... РИА Новости, 24.11.2025
2025-11-24T09:56:00+03:00
2025-11-24T09:56:00+03:00
в мире
россия
сша
киев
владимир путин
дмитрий белик
дмитрий песков
госдума рф
россия
сша
киев
в мире, россия, сша, киев, владимир путин, дмитрий белик, дмитрий песков, госдума рф
В мире, Россия, США, Киев, Владимир Путин, Дмитрий Белик, Дмитрий Песков, Госдума РФ
В ГД заявили, что мирный план США выкован победами российской армии

Депутат Белик: мирный план США по Украине выкован победами российской армии

© РИА Новости / Наталья Селиверстова
Здание Государственной думы
Здание Государственной думы - РИА Новости, 1920, 24.11.2025
© РИА Новости / Наталья Селиверстова
Перейти в медиабанк
Здание Государственной думы. Архивное фото
СИМФЕРОПОЛЬ, 24 ноя - РИА Новости. План администрации США по урегулированию конфликта на Украине выкован победами российской армии на фронте, заявил РИА Новости депутат Госдумы от Севастополя, член комитета по международным делам Дмитрий Белик.
"Мирный план администрации США выкован победами нашей армии на фронте. На Западе трезво оценили обстановку и четко поняли, что нанести России военное поражение невозможно, хотя Зеленский и его евродрузья будут всячески от этого плана отнекиваться", - сказал РИА Новости Белик.
Изображение сгенерировано ИИ - РИА Новости, 1920, 22.11.2025
Европу списали со счетов. Теперь официально
22 ноября, 08:00
По мнению депутата, киевский режим не решится в открытую устроить демарш плану администрации США, но затягивание, всяческие провокации и увиливания от подписания будут несомненно.
"Для Зеленского этот план означает скорые выборы легитимного президента, на которых он и его команда получат мощный пинок из уютного кабинета, и вполне возможно - в тюремную камеру. Но, скорее всего, европейские друзья спрячут Зеленского у себя и будут носиться с ним как со знаменем "сопротивления России", - добавил парламентарий.
Администрация США ранее заявила о разработке плана по украинскому урегулированию, отметив, что обсуждать его детали пока не будет, поскольку работа еще продолжается. В Кремле заявили, что Россия сохраняет открытость для переговоров и остается на платформе обсуждений в Анкоридже.
Президент РФ Владимир Путин, выступая 21 ноября на совещании Совбеза РФ, заявил, план США может быть положен в основу окончательного мирного урегулирования, но предметно с РФ этот текст на данный момент не обсуждается. По его предположению, это связано с тем, что администрации США, видимо, не удается заручиться согласием Киева, так как Украина и ее европейские союзники до сих пор находятся в иллюзиях и мечтают нанести России "стратегическое поражение" на поле боя. Их позиция связана с отсутствием объективной информации о реальном положении дел на поле боя, отметил Путин.
Флаги США и Украины - РИА Новости, 1920, 24.11.2025
США и Украина согласовали большинство положений плана по миру, пишут СМИ
09:37
Глава российского государства заявил, что, если в Киеве отказываются от предложений США, то и Украина, и европейские поджигатели войны должны понимать, что события, которые произошли в Купянске, будут неизбежно повторяться и на других ключевых участках фронта. Путин добавил, что это в целом устраивает РФ, поскольку ведет к достижению целей СВО вооруженным путем, но Россия, как уже многократно заявлялось ранее, готова и к мирным переговорам, что требует предметного обсуждения всех деталей предлагаемого плана.
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявлял, что киевский режим должен принять решение и начать договариваться, пространство для свободы принятия решений Киевом сокращается в ходе наступательных действий ВС РФ, и это именно принуждение режима в Киеве к мирному решению вопроса, а продолжение для Киева бессмысленно и опасно.
Московский Кремль - РИА Новости, 1920, 20.11.2025
Песков ответил на вопрос о новом плане по урегулированию на Украине
20 ноября, 13:18
 
В мире, Россия, США, Киев, Владимир Путин, Дмитрий Белик, Дмитрий Песков, Госдума РФ
 
 
