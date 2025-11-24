Гарбузов: московские компании создают новые товары из полимеров

МОСКВА, 24 ноя – РИА Новости. Столичные компании, занимающиеся производством решений для сфер строительства и ЖКХ, создают новые виды продукции, например – изделия на базе полимеров, заявил министр столичного правительства, глава департамента инвестиционной и промышленной политики (ДИПП) Москвы Анатолий Гарбузов.

Ранее столичный мэр Сергей Собянин рассказал, что в Москве действует стратегия развития промышленности. В том числе, ее воплощению поспособствует обрабатывающая промышленность – эта сфера дает более 755 рабочих мест для жителей города. Московское правительство акцентирует внимание на поддержке высокотехнологичных производств, а также на росте качества индустриальной инфраструктуры.

Гарбузов подчеркнул: порядка 360 московских компаний занимаются сферой создания стройматериалов.

"С каждым годом растут объемы производства и активно расширяется ассортимент, в том числе за счет решений с использованием новейших разработок на основе полимеров. Они делают продукцию более прочной и надежной. Например, за три квартала 2025 года выпущено 17 тысяч тонн полимерных труб и 15,8 тысячи тонн плит, листов и пленок. Среди новинок — инновационный способ для восстановления трубопроводов и полимерные трубы, которые служат до 100 лет", – приводит пресс-служба московского ДИПП слова Гарбузова.

Среди компаний, работающих в сфере выпуска стройматериалов, – группа "ПОЛИПЛАСТИК". Она создала технологию, которую могут использовать те рабочие, которые занимаются восстановлением трубопроводов. При нем используется спиральная навивка ПВХ-профиля. Так, по этому методу разрабатывать новые коммуникационные сети можно внутри уже существующих, при этом не делать земляные работы и не останавливать отведение стоков. Рабочие могут восстанавливать сети любого сечения диаметром от 400 миллиметров до 5 метров.

Предприятие рассчитывает, что производство по итогам 2025 года вырастет на 10%. Технология уже применяется в 15 российских городах.

Столичный научно-исследовательский центр "СИБУР "ПолиЛаб" создает изделия для разных сфер. В том числе, разработчики подготовили марку пропилена, которую можно использовать при выпуске гофрированных труб. Также предприятие предложило использовать из полипропилена при хранении цемента и сухих строительных смесей.