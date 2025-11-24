Рейтинг@Mail.ru
Иранского футболиста отстранили из-за видео с алкоголем
Футбол
 
11:25 24.11.2025 (обновлено: 11:33 24.11.2025)
Иранского футболиста отстранили из-за видео с алкоголем
Иранского футболиста отстранили из-за видео с алкоголем - РИА Новости Спорт, 24.11.2025
Иранского футболиста отстранили из-за видео с алкоголем
Защитник иранского футбольного клуба "Эстегляль" Армин Сохрабян временно отстранен, после того как в Сети появилось видео, на котором он держит стакан с... РИА Новости Спорт, 24.11.2025
2025-11-24T11:25:00+03:00
2025-11-24T11:33:00+03:00
футбол
спорт
вокруг спорта
2025
Новости
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
спорт, вокруг спорта
Футбол, Спорт, Вокруг спорта
Иранского футболиста отстранили из-за видео с алкоголем

Иранского футболиста Сохрабяна отстранили из-за видео с алкоголем

© Getty Images / DeFodi ImagesАрмин Сохрабян
Армин Сохрабян - РИА Новости, 1920, 24.11.2025
© Getty Images / DeFodi Images
Армин Сохрабян. Архивное фото
МОСКВА, 24 ноя - РИА Новости. Защитник иранского футбольного клуба "Эстегляль" Армин Сохрабян временно отстранен, после того как в Сети появилось видео, на котором он держит стакан с алкоголем, сообщает thenewregion.com со ссылкой на агентство Fars.
В Иране употребление алкоголя строго запрещено.
Видео вызвало критику со стороны властей в адрес 30-летнего спортсмена. После его публикации дело было передано в дисциплинарный комитет клуба. Сохрабян отстранен от тренировок до окончания разбирательств.
Сохрабян извинился и написал в Instagram*, что данное видео было снято несколько лет назад и опубликовано его недоброжелателем.
* Деятельность Meta (соцсети Facebook и Instagram) запрещена в России как экстремистская.
