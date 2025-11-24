https://ria.ru/20251124/futbolist-2057087069.html
Иранского футболиста отстранили из-за видео с алкоголем
Иранского футболиста отстранили из-за видео с алкоголем - РИА Новости Спорт, 24.11.2025
Иранского футболиста отстранили из-за видео с алкоголем
Защитник иранского футбольного клуба "Эстегляль" Армин Сохрабян временно отстранен, после того как в Сети появилось видео, на котором он держит стакан с... РИА Новости Спорт, 24.11.2025
Иранского футболиста отстранили из-за видео с алкоголем
