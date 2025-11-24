https://ria.ru/20251124/fsb-2057062303.html
ФСБ показала кадры ликвидации диверсантов в Алтайском крае
ФСБ показала кадры ликвидации диверсантов в Алтайском крае
ФСБ опубликовала видеоролик с кадрами ликвидации диверсантов, собиравшихся по заданию Киева пустить под откос поезда на Алтае. РИА Новости, 24.11.2025
Ликвидация диверсантов, собиравшихся по заданию Киева пустить под откос поезда на Алтае
ФСБ показала видео ликвидации диверсантов, собиравшихся по заданию Киева пустить под откос поезда на Алтае.
ФСБ показала видео ликвидации пособников Киева в Алтайском крае
МОСКВА, 24 ноя – РИА Новости. ФСБ опубликовала видеоролик с кадрами ликвидации диверсантов, собиравшихся по заданию Киева пустить под откос поезда на Алтае.
На видео злоумышленники ведут разведку места диверсии. Также на камеру попало их прибытие к месту на паркетнике. Демонстрируются кадры, снятые через тепловизионную камеру, как диверсанты выходят из автомобиля, припаркованного под железнодорожным мостом, и забираются на полотно.
Далее показано, как прибывают оперативники и рассредоточиваются вокруг автомобиля диверсантов. После того, как злоумышленники открывают по ним огонь, сотрудники стреляют в ответ.
Демонстрируются повреждения, которые получил служебный автомобиль от пуль диверсантов, тела ликвидированных – одно вывалившееся из задней двери автомобиля, другое лежащее под мостом, у обоих оружие недалеко от кистей рук.
Также показан багажник автомобиля диверсантов и найденные в машине боеприпасы.
Отдельно с нескольких ракурсов демонстрируется сбрасывающее устройство, которое они хотели установить на путях.
Ранее ФСБ
сообщила о ликвидации двух жителей Алтайского края
, которые вступили в ряды запрещённой в России
террористической организации и при координации спецслужб Украины
собирались установить сбрасывающее устройство на железнодорожных путях в регионе. При задержании они оказали вооруженное сопротивление и были нейтрализованы.