ФСБ показала кадры ликвидации диверсантов в Алтайском крае

МОСКВА, 24 ноя – РИА Новости. ФСБ опубликовала видеоролик с кадрами ликвидации диверсантов, собиравшихся по заданию Киева пустить под откос поезда на Алтае.

На видео злоумышленники ведут разведку места диверсии. Также на камеру попало их прибытие к месту на паркетнике. Демонстрируются кадры, снятые через тепловизионную камеру, как диверсанты выходят из автомобиля, припаркованного под железнодорожным мостом, и забираются на полотно.

Далее показано, как прибывают оперативники и рассредоточиваются вокруг автомобиля диверсантов. После того, как злоумышленники открывают по ним огонь, сотрудники стреляют в ответ.

Демонстрируются повреждения, которые получил служебный автомобиль от пуль диверсантов, тела ликвидированных – одно вывалившееся из задней двери автомобиля, другое лежащее под мостом, у обоих оружие недалеко от кистей рук.

Также показан багажник автомобиля диверсантов и найденные в машине боеприпасы.

Отдельно с нескольких ракурсов демонстрируется сбрасывающее устройство, которое они хотели установить на путях.