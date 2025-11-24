Рейтинг@Mail.ru
ФСБ показала кадры ликвидации диверсантов в Алтайском крае - РИА Новости, 24.11.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
10:21 24.11.2025 (обновлено: 10:43 24.11.2025)
https://ria.ru/20251124/fsb-2057062303.html
ФСБ показала кадры ликвидации диверсантов в Алтайском крае
ФСБ показала кадры ликвидации диверсантов в Алтайском крае - РИА Новости, 24.11.2025
ФСБ показала кадры ликвидации диверсантов в Алтайском крае
ФСБ опубликовала видеоролик с кадрами ликвидации диверсантов, собиравшихся по заданию Киева пустить под откос поезда на Алтае. РИА Новости, 24.11.2025
2025-11-24T10:21:00+03:00
2025-11-24T10:43:00+03:00
киев
республика алтай
алтайский край
федеральная служба безопасности рф (фсб россии)
происшествия
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/0b/18/2057059932_0:0:1920:1080_1920x0_80_0_0_5c42e603929198fa70ef7a442a19c4cf.jpg
https://ria.ru/20250919/peterburg-2042879138.html
https://ria.ru/20250908/terakty-2034839540.html
киев
республика алтай
алтайский край
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Ликвидация диверсантов, собиравшихся по заданию Киева пустить под откос поезда на Алтае
ФСБ показала видео ликвидации диверсантов, собиравшихся по заданию Киева пустить под откос поезда на Алтае.
2025-11-24T10:21
true
PT1M10S
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/0b/18/2057059932_240:0:1680:1080_1920x0_80_0_0_c03639244e6f97960e47a134760be174.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
киев, республика алтай, алтайский край, федеральная служба безопасности рф (фсб россии), происшествия
Киев, Республика Алтай, Алтайский край, Федеральная служба безопасности РФ (ФСБ России), Происшествия
ФСБ показала кадры ликвидации диверсантов в Алтайском крае

ФСБ показала видео ликвидации пособников Киева в Алтайском крае

Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
МОСКВА, 24 ноя – РИА Новости. ФСБ опубликовала видеоролик с кадрами ликвидации диверсантов, собиравшихся по заданию Киева пустить под откос поезда на Алтае.
На видео злоумышленники ведут разведку места диверсии. Также на камеру попало их прибытие к месту на паркетнике. Демонстрируются кадры, снятые через тепловизионную камеру, как диверсанты выходят из автомобиля, припаркованного под железнодорожным мостом, и забираются на полотно.
Место в Санкт-Петербурге, где агент Киева заминировал автомобиль - РИА Новости, 1920, 19.09.2025
В Петербурге нашли место, где агент Киева заминировал автомобиль
19 сентября, 06:06
Далее показано, как прибывают оперативники и рассредоточиваются вокруг автомобиля диверсантов. После того, как злоумышленники открывают по ним огонь, сотрудники стреляют в ответ.
Демонстрируются повреждения, которые получил служебный автомобиль от пуль диверсантов, тела ликвидированных – одно вывалившееся из задней двери автомобиля, другое лежащее под мостом, у обоих оружие недалеко от кистей рук.
Также показан багажник автомобиля диверсантов и найденные в машине боеприпасы.
Отдельно с нескольких ракурсов демонстрируется сбрасывающее устройство, которое они хотели установить на путях.
Ранее ФСБ сообщила о ликвидации двух жителей Алтайского края, которые вступили в ряды запрещённой в России террористической организации и при координации спецслужб Украины собирались установить сбрасывающее устройство на железнодорожных путях в регионе. При задержании они оказали вооруженное сопротивление и были нейтрализованы.
Бойцы спецназа ФСБ - РИА Новости, 1920, 08.09.2025
Случаи предотвращения терактов на территории России в 2025 году
8 сентября, 14:16
 
КиевРеспублика АлтайАлтайский крайФедеральная служба безопасности РФ (ФСБ России)Происшествия
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала