12:03 24.11.2025
Народный фронт передал военным в Ростовской области более 50 автомобилей
Народный фронт передал военным в Ростовской области более 50 автомобилей

© РИА Новости / Сергей Бобылев | Перейти в медиабанкРоссийские военнослужащие
© РИА Новости / Сергей Бобылев
Перейти в медиабанк
Российские военнослужащие. Архивное фото
МОСКВА, 24 ноя - РИА Новости. Народный фронт и Минпромторг России передали более 50 автомобилей военнослужащим СВО в Ростовской области, сообщили в пресс-службе Народного фронта.
"Министерство промышленности и торговли Российской Федерации совместно с Народным фронтом передали военным очередную партию автомобилей – более 50 единиц техники, среди которых LADA Niva, УАЗ Пикап, УАЗ СГР ("Буханка"), Sollers T6 и Буран", - рассказали в пресс-службе.
В Народном фронте также отметили, что эта поставка - только часть от общего большого плана: в ближайшие месяцы военные получат всю партию автомобилей в объеме свыше 1,2 тысячи единиц.
"Мы передаём полноприводные автомобили – УАЗы и другие модели, которые уже хорошо зарекомендовали себя на фронте. Погода и состояние дорог сейчас очень сложные. Эти машины помогают выполнять задачи в грязи, на поле, на разбитом грунте. Бойцы довольны: техника ежедневно в работе, помогает вывозить людей, подвозить боеприпасы и всё необходимое", – цитируют представителя Народного фронта Анатолия Чернышова в пресс-службе.
Народный фронт совместно с Минпромторгом России регулярно помогает военным в зоне СВО, отправляя транспортные средства и другую гуманитарную помощь. Такие поставки идут третий год, за это время фронт получил более 6 тысяч машин.
Надежные людиРоссияРостовская областьУльяновский автомобильный завод (УАЗ)Министерство промышленности и торговли РФ (Минпромторг России)
 
 
