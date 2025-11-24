Рейтинг@Mail.ru
В Финляндии хотят пересмотреть разрешение на покупку квартир россиянами - РИА Новости, 24.11.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
11:00 24.11.2025
https://ria.ru/20251124/finljandija-2057077721.html
В Финляндии хотят пересмотреть разрешение на покупку квартир россиянами
В Финляндии хотят пересмотреть разрешение на покупку квартир россиянами - РИА Новости, 24.11.2025
В Финляндии хотят пересмотреть разрешение на покупку квартир россиянами
Министр обороны Финляндии Антти Хяккянен заявил о необходимости пересмотреть разрешение на приобретение квартир россиянами, которые покупаются в виде акций в... РИА Новости, 24.11.2025
2025-11-24T11:00:00+03:00
2025-11-24T11:00:00+03:00
россия
финляндия
белоруссия
павел кузнецов
мария захарова
в мире
https://cdnn21.img.ria.ru/images/69007/61/690076141_0:276:683:660_1920x0_80_0_0_e90ad696cd41f9310bb49920924a3f62.jpg
https://ria.ru/20251120/finlyandiya-2055725358.html
https://ria.ru/20251123/finljandija-2056945655.html
россия
финляндия
белоруссия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/69007/61/690076141_0:212:683:724_1920x0_80_0_0_a9133ff42b97f87bc90f7877e8b0fe01.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
россия, финляндия, белоруссия, павел кузнецов, мария захарова, в мире
Россия, Финляндия, Белоруссия, Павел Кузнецов, Мария Захарова, В мире
В Финляндии хотят пересмотреть разрешение на покупку квартир россиянами

Глава Минобороны Финляндии призвал запретить покупку квартир россиянами

CC BY 2.0 / Haprog / The Flag of FinlandФлаг Финляндии
Флаг Финляндии - РИА Новости, 1920, 24.11.2025
CC BY 2.0 / Haprog / The Flag of Finland
Флаг Финляндии. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
МОСКВА, 24 ноя - РИА Новости. Министр обороны Финляндии Антти Хяккянен заявил о необходимости пересмотреть разрешение на приобретение квартир россиянами, которые покупаются в виде акций в жилищных компаниях, при этом подобные действия финских властей в РФ не раз называли русофобией, военным психозом и дискриминацией.
Запрет на осуществление сделок с недвижимостью для граждан России и Белоруссии вступил в силу в Финляндии 15 июля. Под недвижимостью в финской правовой системе подразумеваются земельные участки, квартиры в многоквартирных домах к ней не относятся.
Президент Финляндии Александр Стубб - РИА Новости, 1920, 20.11.2025
"Так больше нельзя": Финляндия тонет в долгах из-за России
20 ноября, 08:00
"Хотя отдельные квартиры не представляют такой же угрозы безопасности, как большие объекты недвижимости, этот вопрос тоже нужно рассмотреть", - сказал Хяккянен телерадиовещателю Yle.
Как уточняет Yle, введенный ранее запрет на приобретение недвижимости не распространяется на квартиры, которые обычно приобретаются путем покупки акций жилищных компаний.
«
"Ежегодно в жилищных компаниях совершаются сотни тысяч сделок. Речь идет об объеме совершенно иного масштаба, чем при контроле за сделками с недвижимостью. Тем не менее, я хочу, чтобы этот вопрос был рассмотрен", - добавил Хяккянен.
Министр также назвал угрозой безопасности ситуацию, при которой значительная доля акций жилищной компании принадлежит якобы "враждебному иностранному субъекту".
Посол России в Финляндии Павел Кузнецов ранее заявил РИА Новости, что намерение финских властей запретить россиянам покупать земельные участки в стране продиктовано русофобией и военным психозом, РФ будет принимать ответные меры, исходя из своих государственных интересов. В посольстве России в Хельсинки отметили, что подобный запрет является очередным дискриминационным шагом в отношении граждан России и может коснуться порядка 20 тысяч россиян.
Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова отмечала, что инициатива финских властей о запрете покупки недвижимости в стране россиянами якобы из соображений безопасности носит дискриминационный характер.
Граница России и Финляндии в районе пункта пропуска Нуйямаа - РИА Новости, 1920, 23.11.2025
В Финляндии пройдут автопробеги в поддержку открытия границы с Россией
Вчера, 16:10
 
РоссияФинляндияБелоруссияПавел КузнецовМария ЗахароваВ мире
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала