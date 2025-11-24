В Финляндии хотят пересмотреть разрешение на покупку квартир россиянами

МОСКВА, 24 ноя - РИА Новости. Министр обороны Финляндии Антти Хяккянен заявил о необходимости пересмотреть разрешение на приобретение квартир россиянами, которые покупаются в виде акций в жилищных компаниях, при этом подобные действия финских властей в РФ не раз называли русофобией, военным психозом и дискриминацией.

Запрет на осуществление сделок с недвижимостью для граждан России Белоруссии вступил в силу в Финляндии 15 июля. Под недвижимостью в финской правовой системе подразумеваются земельные участки, квартиры в многоквартирных домах к ней не относятся.

"Хотя отдельные квартиры не представляют такой же угрозы безопасности, как большие объекты недвижимости, этот вопрос тоже нужно рассмотреть", - сказал Хяккянен телерадиовещателю Yle.

Как уточняет Yle, введенный ранее запрет на приобретение недвижимости не распространяется на квартиры, которые обычно приобретаются путем покупки акций жилищных компаний.

« "Ежегодно в жилищных компаниях совершаются сотни тысяч сделок. Речь идет об объеме совершенно иного масштаба, чем при контроле за сделками с недвижимостью. Тем не менее, я хочу, чтобы этот вопрос был рассмотрен", - добавил Хяккянен.

Министр также назвал угрозой безопасности ситуацию, при которой значительная доля акций жилищной компании принадлежит якобы "враждебному иностранному субъекту".

Посол России в Финляндии Павел Кузнецов ранее заявил РИА Новости, что намерение финских властей запретить россиянам покупать земельные участки в стране продиктовано русофобией и военным психозом, РФ будет принимать ответные меры, исходя из своих государственных интересов. В посольстве России в Хельсинки отметили, что подобный запрет является очередным дискриминационным шагом в отношении граждан России и может коснуться порядка 20 тысяч россиян.