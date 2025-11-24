Рейтинг@Mail.ru
В ЕК заявили, что не обсуждают встречные предложения к плану США по Украине - РИА Новости, 24.11.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
17:07 24.11.2025
https://ria.ru/20251124/evrokomissija-2057201571.html
В ЕК заявили, что не обсуждают встречные предложения к плану США по Украине
В ЕК заявили, что не обсуждают встречные предложения к плану США по Украине - РИА Новости, 24.11.2025
В ЕК заявили, что не обсуждают встречные предложения к плану США по Украине
Еврокомиссия не обсуждает встречные предложения к плану США по урегулированию конфликта на Украине, сообщила на брифинге в Брюсселе представитель Еврокомиссии... РИА Новости, 24.11.2025
2025-11-24T17:07:00+03:00
2025-11-24T17:07:00+03:00
в мире
россия
сша
украина
владимир путин
урсула фон дер ляйен
марко рубио
еврокомиссия
https://cdnn21.img.ria.ru/images/155184/28/1551842806_0:246:3076:1976_1920x0_80_0_0_060f9003701e85797286f79d348974a7.jpg
https://ria.ru/20251120/kallas-2056221782.html
https://ria.ru/20251124/es-2057191725.html
https://ria.ru/20251120/glavy-2056413016.html
россия
сша
украина
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/155184/28/1551842806_0:0:2729:2047_1920x0_80_0_0_bc58a735b699323b24c80ed41ff618e7.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, россия, сша, украина, владимир путин, урсула фон дер ляйен, марко рубио, еврокомиссия, вооруженные силы украины, санкции в отношении россии
В мире, Россия, США, Украина, Владимир Путин, Урсула фон дер Ляйен, Марко Рубио, Еврокомиссия, Вооруженные силы Украины, Санкции в отношении России
В ЕК заявили, что не обсуждают встречные предложения к плану США по Украине

Пьетро Пиньо: ЕК не обсуждает встречные предложения к плану США по Украине

© РИА Новости / Алексей Витвицкий | Перейти в медиабанкВход в здание Еврокомиссии в Брюсселе
Вход в здание Еврокомиссии в Брюсселе - РИА Новости, 1920, 24.11.2025
© РИА Новости / Алексей Витвицкий
Перейти в медиабанк
Вход в здание Еврокомиссии в Брюсселе. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
БРЮССЕЛЬ, 24 ноя – РИА Новости. Еврокомиссия не обсуждает встречные предложения к плану США по урегулированию конфликта на Украине, сообщила на брифинге в Брюсселе представитель Еврокомиссии Паула Пиньо.
«
"Прежде всего, мы не говорим о "контрпредложениях". В конечном счёте важно то, каким будет содержание мирного плана и сможет ли он реально привести к справедливому и прочному миру на Украине. Именно здесь мы играем конструктивную роль в обсуждениях с Украиной и США. Мы не будем раскрывать деталей переговоров, но принципы, изложенные вчера (главой ЕК - ред.) Урсулой фон дер Ляйен, уже показывают, какие ключевые положения должны быть отражены в любом мирном плане", - сказала она.
Кая Каллас - РИА Новости, 1920, 20.11.2025
ЕС не участвовал в разработке плана США по Украине, заявила Каллас
20 ноября, 10:23
Немецкий журнал Spiegel сообщил в субботу, что европейские союзники Украины разработали собственный вариант документа в ответ на представленный США план урегулирования и уже направили его в Вашингтон. Однако госсекретарь США Марко Рубио заявил, что не знает ни о каких контрпредложениях по американскому плану урегулирования конфликта на Украине.
Глава Еврокомиссии заявила 23 ноября, что Европейский союз выступает против каких-либо изменений границ Украины и не поддерживает ограничения, которые могли бы ослабить ВСУ.
Администрация США ранее заявила о разработке плана по украинскому урегулированию, отметив, что обсуждать его детали пока не будет, поскольку работа еще продолжается. В Кремле заявили, что Россия сохраняет открытость для переговоров и остается на платформе обсуждений в Анкоридже.
Президент РФ Владимир Путин, выступая 21 ноября на совещании Совбеза РФ, заявил, что план США может быть положен в основу окончательного мирного урегулирования, но предметно с РФ этот текст на данный момент не обсуждается. По его предположению, это связано с тем, что администрации США, видимо, не удается заручиться согласием Киева, так как Украина и ее европейские союзники до сих пор находятся в иллюзиях и мечтают нанести России "стратегическое поражение" на поле боя. Их позиция связана с отсутствием объективной информации о реальном положении дел на поле боя, отметил Путин.
Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан - РИА Новости, 1920, 24.11.2025
Евросоюз хочет продолжения конфликта на Украине, заявил Орбан
Вчера, 16:40
Глава российского государства заявил, что, если в Киеве отказываются от предложений США, то и Украина, и европейские поджигатели войны должны понимать, что события, которые произошли в Купянске, будут неизбежно повторяться и на других ключевых участках фронта. Путин добавил, что это в целом устраивает РФ, поскольку ведет к достижению целей СВО вооруженным путем, но Россия, как уже многократно заявлялось ранее, готова и к мирным переговорам, что требует предметного обсуждения всех деталей предлагаемого плана.
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявлял, что киевский режим должен принять решение и начать договариваться, пространство для свободы принятия решений Киевом сокращается в ходе наступательных действий ВС РФ, и это именно принуждение режима в Киеве к мирному решению вопроса, а продолжение для Киева бессмысленно и опасно.
Флаги Евросоюза - РИА Новости, 1920, 20.11.2025
План по Украине не сработает без участия ЕС и Киева, заявила Каллас
20 ноября, 19:25
 
В миреРоссияСШАУкраинаВладимир ПутинУрсула фон дер ЛяйенМарко РубиоЕврокомиссияВооруженные силы УкраиныСанкции в отношении России
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала