https://ria.ru/20251124/efimov-2057112653.html
Ефимов: в Москве по преимущественному праву купили свыше 650 объектов
Ефимов: в Москве по преимущественному праву купили свыше 650 объектов - РИА Новости, 24.11.2025
Ефимов: в Москве по преимущественному праву купили свыше 650 объектов
Московские предприниматели с начала года выкупили свыше более 650 объектов коммерческой недвижимости по преимущественному праву, сообщил заммэра столицы по... РИА Новости, 24.11.2025
2025-11-24T14:12:00+03:00
2025-11-24T14:12:00+03:00
2025-11-24T14:12:00+03:00
москва
владимир ефимов (правительство москвы)
градостроительный комплекс москвы
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/09/01/1969806509_0:156:3000:1844_1920x0_80_0_0_82140019a5808a2c244f4290cf20996f.jpg
https://ria.ru/20251124/efimov-2056714295.html
москва
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/09/01/1969806509_167:0:2834:2000_1920x0_80_0_0_767aa058922109b844c434e00219bb26.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
москва, владимир ефимов (правительство москвы) , градостроительный комплекс москвы
Москва, Владимир Ефимов (Правительство Москвы) , Градостроительный комплекс Москвы
Ефимов: в Москве по преимущественному праву купили свыше 650 объектов
Ефимов: с начала года по преимущественному праву выкупили более 650 объектов
МОСКВА, 24 ноя - РИА Новости. Московские предприниматели с начала года выкупили свыше более 650 объектов коммерческой недвижимости по преимущественному праву, сообщил заммэра столицы по градостроительной политике Владимир Ефимов.
"За девять месяцев 2025 года предприниматели приобрели у города по преимущественному праву выкупа 653 объекта для коммерческого использования. Их общая площадь превышает 95,2 тысячи квадратных метров. Как правило, на решение субъектов малого и среднего бизнеса выкупить арендуемое помещение влияет совокупность нескольких факторов. Прежде всего, наличие собственных коммерческих площадей защищает предпринимателя от повышения арендных ставок и увеличивает активы компании, что важно для кредитования", - приводит слова Ефимова пресс-служба столичного градкомплекса.
В сообщении уточняется, что инвестор может взять рассрочку на семь лет, а не вносить всю сумму целиком. Так в городе дополнительно стимулируют развитие среднего и малого бизнеса.
Больше всего инвесторов привлекли коммерческие площади, которые расположены на севере столицы, там они купили 100 объектов. Их общая площадь составляет свыше 13,8 тысячи квадратных метров.