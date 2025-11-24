Ефимов: в Москве по преимущественному праву купили свыше 650 объектов

МОСКВА, 24 ноя - РИА Новости. Московские предприниматели с начала года выкупили свыше более 650 объектов коммерческой недвижимости по преимущественному праву, сообщил заммэра столицы по градостроительной политике Владимир Ефимов.

"За девять месяцев 2025 года предприниматели приобрели у города по преимущественному праву выкупа 653 объекта для коммерческого использования. Их общая площадь превышает 95,2 тысячи квадратных метров. Как правило, на решение субъектов малого и среднего бизнеса выкупить арендуемое помещение влияет совокупность нескольких факторов. Прежде всего, наличие собственных коммерческих площадей защищает предпринимателя от повышения арендных ставок и увеличивает активы компании, что важно для кредитования", - приводит слова Ефимова пресс-служба столичного градкомплекса.

В сообщении уточняется, что инвестор может взять рассрочку на семь лет, а не вносить всю сумму целиком. Так в городе дополнительно стимулируют развитие среднего и малого бизнеса.