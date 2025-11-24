Рейтинг@Mail.ru
Ефимов: новый корпус НИИ имени Склифосовского украсит инсталляция сердца - РИА Новости, 24.11.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
11:06 24.11.2025
https://ria.ru/20251124/efimov-2056714295.html
Ефимов: новый корпус НИИ имени Склифосовского украсит инсталляция сердца
Ефимов: новый корпус НИИ имени Склифосовского украсит инсталляция сердца - РИА Новости, 24.11.2025
Ефимов: новый корпус НИИ имени Склифосовского украсит инсталляция сердца
Инсталляция в виде объемного шестигранного фрактала, символизирующего сердце, украсит фасад нового корпуса НИИ имени Склифосовского, рассказал заммэра столицы... РИА Новости, 24.11.2025
2025-11-24T11:06:00+03:00
2025-11-24T11:06:00+03:00
москва
владимир ефимов (правительство москвы)
градостроительный комплекс москвы
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/09/01/1969806616_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_eecdf8b81edfbd54bbc2c0da2d097e3d.jpg
https://ria.ru/20251121/efimov-2056583100.html
москва
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/09/01/1969806616_171:0:2902:2048_1920x0_80_0_0_c8637350b8dec9ca4e8ac2f4cd1c7355.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
москва, владимир ефимов (правительство москвы) , градостроительный комплекс москвы
Москва, Владимир Ефимов (Правительство Москвы) , Градостроительный комплекс Москвы
Ефимов: новый корпус НИИ имени Склифосовского украсит инсталляция сердца

Ефимов: инсталляцию сердца разместят на новом корпусе НИИ имени Склифосовского

© Фото : Комплекс градостроительной политики и строительства города МосквыЗаместитель мэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Владимир Ефимов
Заместитель мэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Владимир Ефимов - РИА Новости, 1920, 24.11.2025
© Фото : Комплекс градостроительной политики и строительства города Москвы
Заместитель мэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Владимир Ефимов
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
МОСКВА, 24 ноя – РИА Новости. Инсталляция в виде объемного шестигранного фрактала, символизирующего сердце, украсит фасад нового корпуса НИИ имени Склифосовского, рассказал заммэра столицы по градостроительной политике Владимир Ефимов.
"Новый корпус НИИ имени Склифосовского станет крупнейшим из 22 объектов здравоохранения, которые планируется построить в Москве к 2028 году. Его общий внешний вид будет напоминать молекулярные связи и структурные формулы, что ассоциируется с точностью, надежностью и инновациями в сфере здравоохранения. В результате фасад станет не просто внешней оболочкой, а визуальной концепцией, отражающей профессионализм и научный подход медицинского центра", – приводит слова Ефимова пресс-служба градостроительного комплекса Москвы.
© Фото : пресс-служба Комитета по архитектуре и градостроительству Новый корпус НИИ имени Склифосовского
Новый корпус НИИ имени Склифосовского
Новый корпус НИИ имени Склифосовского
© Фото : пресс-служба Комитета по архитектуре и градостроительству
1 из 4
© Фото : пресс-служба Комитета по архитектуре и градостроительству Новый корпус НИИ имени Склифосовского
Новый корпус НИИ имени Склифосовского
Новый корпус НИИ имени Склифосовского
© Фото : пресс-служба Комитета по архитектуре и градостроительству
2 из 4
© Фото : пресс-служба Комитета по архитектуре и градостроительству Новый корпус НИИ имени Склифосовского
Новый корпус НИИ имени Склифосовского
Новый корпус НИИ имени Склифосовского
© Фото : пресс-служба Комитета по архитектуре и градостроительству
3 из 4
© Фото : пресс-служба Комитета по архитектуре и градостроительству Новый корпус НИИ имени Склифосовского
Новый корпус НИИ имени Склифосовского
Новый корпус НИИ имени Склифосовского
© Фото : пресс-служба Комитета по архитектуре и градостроительству
4 из 4
Новый корпус НИИ имени Склифосовского
© Фото : пресс-служба Комитета по архитектуре и градостроительству
1 из 4
Новый корпус НИИ имени Склифосовского
© Фото : пресс-служба Комитета по архитектуре и градостроительству
2 из 4
Новый корпус НИИ имени Склифосовского
© Фото : пресс-служба Комитета по архитектуре и градостроительству
3 из 4
Новый корпус НИИ имени Склифосовского
© Фото : пресс-служба Комитета по архитектуре и градостроительству
4 из 4
Как уточнили в столичном градкомплексе, арт-объект в виде сердца будет собран из шестигранников. Каркас инсталляции изготовят из темного металла, а в ячейки поместят осветительные модули из поликарбоната. Сам фасад сложат из шестигранных "сот", каждую из которых создадут с учетом световых эффектов, благодаря чему фасад в зависимости от времени суток и освещения будет играть разными красками. Авторами концепции здания выступили главный архитектор Москвы Сергей Кузнецов и бюро Kamen.
Кузнецов, раскрывая задумку, объяснил, что между двумя лечебно-диагностическими блоками установят масштабную световую инсталляцию в виде сердца, которая станет символом энергии жизни. Арт-объект высотой 21 метр, шириной 28 метров и глубиной девять метров расположат в центре композиции, он станет доминантным элементом всего проекта, объединяющим старое и новое здания.
Ранее глава города Сергей Собянин заявил, что строительство нового корпуса научно-исследовательского института скорой помощи имени Склифосовского в планах завершить в 2028 году.
Заместитель мэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Владимир Ефимов - РИА Новости, 1920, 21.11.2025
Ефимов рассказал об оснащении нового корпуса НИИ имени Склифосовского
21 ноября, 15:12
 
МоскваВладимир Ефимов (Правительство Москвы)Градостроительный комплекс Москвы
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала