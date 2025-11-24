Ефимов: новый корпус НИИ имени Склифосовского украсит инсталляция сердца

МОСКВА, 24 ноя – РИА Новости. Инсталляция в виде объемного шестигранного фрактала, символизирующего сердце, украсит фасад нового корпуса НИИ имени Склифосовского, рассказал заммэра столицы по градостроительной политике Владимир Ефимов.

"Новый корпус НИИ имени Склифосовского станет крупнейшим из 22 объектов здравоохранения, которые планируется построить в Москве к 2028 году. Его общий внешний вид будет напоминать молекулярные связи и структурные формулы, что ассоциируется с точностью, надежностью и инновациями в сфере здравоохранения. В результате фасад станет не просто внешней оболочкой, а визуальной концепцией, отражающей профессионализм и научный подход медицинского центра", – приводит слова Ефимова пресс-служба градостроительного комплекса Москвы.

Как уточнили в столичном градкомплексе, арт-объект в виде сердца будет собран из шестигранников. Каркас инсталляции изготовят из темного металла, а в ячейки поместят осветительные модули из поликарбоната. Сам фасад сложат из шестигранных "сот", каждую из которых создадут с учетом световых эффектов, благодаря чему фасад в зависимости от времени суток и освещения будет играть разными красками. Авторами концепции здания выступили главный архитектор Москвы Сергей Кузнецов и бюро Kamen.

Кузнецов, раскрывая задумку, объяснил, что между двумя лечебно-диагностическими блоками установят масштабную световую инсталляцию в виде сердца, которая станет символом энергии жизни. Арт-объект высотой 21 метр, шириной 28 метров и глубиной девять метров расположат в центре композиции, он станет доминантным элементом всего проекта, объединяющим старое и новое здания.