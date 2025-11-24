Рейтинг@Mail.ru
Дюков: Симонян был и останется примером для многих поколений
Футбол
 
11:09 24.11.2025 (обновлено: 11:15 24.11.2025)
Дюков: Симонян был и останется примером для многих поколений
Дюков: Симонян был и останется примером для многих поколений
Президент Российского футбольного союза (РФС) Александр Дюков выразил соболезнования в связи со смертью олимпийского чемпиона 1956 года Никиты Симоняна,... РИА Новости Спорт, 24.11.2025
футбол
спорт
александр дюков
никита симонян
российский футбольный союз (рфс)
спартак москва
российская премьер-лига (рпл)
спорт, александр дюков, никита симонян, российский футбольный союз (рфс), спартак москва, российская премьер-лига (рпл)
Футбол, Спорт, Александр Дюков, Никита Симонян, Российский футбольный союз (РФС), Спартак Москва, Российская премьер-лига (РПЛ)
Дюков: Симонян был и останется примером для многих поколений

Президент РФС Дюков: Симонян был и останется примером для многих поколений

Никита Симонян
Никита Симонян
Никита Симонян. Архивное фото
МОСКВА, 24 ноя - РИА Новости. Президент Российского футбольного союза (РФС) Александр Дюков выразил соболезнования в связи со смертью олимпийского чемпиона 1956 года Никиты Симоняна, отметив, что он был и останется примером для многих поколений, являясь синонимом честности, порядочности и бескорыстного служения футболу.
Симонян умер 23 ноября в возрасте 99 лет. Ранее в РФС сообщили РИА Новости, что игроки команд Российской премьер-лиги (РПЛ) выйдут на матчи 17-го тура с траурными повязками, также как и футболисты клубов-участников ближайшего раунда пути РПЛ и регионов Кубка России. Игры РПЛ, Кубка страны и ФНЛ начнутся с минуты молчания и будут посвящены экс-нападающему "Спартака".
«
"Футбол понес невосполнимую утрату, не стало Никиты Павловича Симоняна. Олимпийский чемпион Мельбурна 1956 года, многократный чемпион и обладатель Кубка СССР, лучший бомбардир в истории московского "Спартака". Он внес огромный вклад в развитие отечественного спорта как футболист, тренер, руководитель. Его наследие - это не только трофеи и рекорды. На протяжении десятилетий имя Никиты Павловича Симоняна было синонимом честности, порядочности, бескорыстного и искреннего служения футболу", - приводятся слова Дюкова на сайте РФС.
"Он был и останется примером для многих поколений. Его любили и уважали абсолютно все вне зависимости от клубных пристрастий - футболисты и тренеры, журналисты и болельщики. Сотрудники РФС гордились возможностью общаться с ним, для всех нас он был мудрым наставником. Мы посвятим ближайшие матчи Кубка России, РПЛ и ФНЛ его памяти. Выражаю глубочайшие соболезнования родным и близким Никиты Павловича и всей футбольной семье. Светлая память", - добавил президент РФС.
Симонян являлся победителем Игр 1956 года в Мельбурне, четырехкратным чемпионом и двукратным обладателем Кубка СССР, лучшим бомбардиром в истории московского "Спартака". Он выступал за "красно-белых" с 1949 по 1959 год. В качестве тренера Симонян трижды становился чемпионом СССР и четыре раза выигрывал Кубок страны, возглавлял сборную СССР. На протяжении более чем 30 лет занимал руководящие должности в отечественном футболе - сначала работал в Федерации футбола СССР, затем в РФС.
Тарасова назвала Симоняна выдающейся личностью
Футбол Спорт Александр Дюков Никита Симонян Российский футбольный союз (РФС) Спартак Москва РПЛ 2025-2026 (Чемпионат России по футболу)
 
