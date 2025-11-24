Дюков: Симонян был и останется примером для многих поколений

МОСКВА, 24 ноя - РИА Новости. Президент Российского футбольного союза (РФС) Александр Дюков выразил соболезнования в связи со смертью олимпийского чемпиона 1956 года Никиты Симоняна, отметив, что он был и останется примером для многих поколений, являясь синонимом честности, порядочности и бескорыстного служения футболу.

« "Футбол понес невосполнимую утрату, не стало Никиты Павловича Симоняна . Олимпийский чемпион Мельбурна 1956 года, многократный чемпион и обладатель Кубка СССР , лучший бомбардир в истории московского "Спартака". Он внес огромный вклад в развитие отечественного спорта как футболист, тренер, руководитель. Его наследие - это не только трофеи и рекорды. На протяжении десятилетий имя Никиты Павловича Симоняна было синонимом честности, порядочности, бескорыстного и искреннего служения футболу", - приводятся слова Дюкова на сайте РФС.

"Он был и останется примером для многих поколений. Его любили и уважали абсолютно все вне зависимости от клубных пристрастий - футболисты и тренеры, журналисты и болельщики. Сотрудники РФС гордились возможностью общаться с ним, для всех нас он был мудрым наставником. Мы посвятим ближайшие матчи Кубка России, РПЛ и ФНЛ его памяти. Выражаю глубочайшие соболезнования родным и близким Никиты Павловича и всей футбольной семье. Светлая память", - добавил президент РФС.