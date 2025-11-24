Рейтинг@Mail.ru
В Приморье в ДТП с грузовиком погибли две женщины - РИА Новости, 24.11.2025
06:12 24.11.2025
В Приморье в ДТП с грузовиком погибли две женщины
В Приморье в ДТП с грузовиком погибли две женщины - РИА Новости, 24.11.2025
В Приморье в ДТП с грузовиком погибли две женщины
Две женщины погибли при столкновении легковой машины с КамАЗом в Приморском крае, сообщает УМВД России по региону. РИА Новости, 24.11.2025
В Приморье в ДТП с грузовиком погибли две женщины

В Приморье в ДТП с КамАЗом погибли две женщины

© РИА Новости / Алексей Сухоруков
Медик около автомобиля скорой медицинской помощи - РИА Новости, 1920, 24.11.2025
© РИА Новости / Алексей Сухоруков
Медик около автомобиля скорой медицинской помощи . Архивное фото
ВЛАДИВОСТОК, 24 ноя - РИА Новости. Две женщины погибли при столкновении легковой машины с КамАЗом в Приморском крае, сообщает УМВД России по региону.
"Сорокашестилетняя женщина, управляя автомашиной Toyota Premio, двигаясь со стороны Владивостока в направлении Хабаровска, совершила выезд на полосу встречного движения через сплошную линию разметки, где столкнулась с автомобилем КАМАЗ... В результате ДТП погибли водитель и 22-летняя девушка – пассажир Toyota", - говорится в сообщении.
После удара на 379 километре автодороги "Уссури" "Хабаровск-Владивосток" произошло возгорание транспортных средств.
Как сообщают в УМВД, стаж вождения женщины составлял 23 года. К административной ответственности за нарушение ПДД погибшая ранее не привлекалась.
По факту ДТП сотрудники полиции проводят проверку.
В Приморье тягач насмерть сбил ребенка и опрокинулся в кювет - РИА Новости, 1920, 24.11.2025
В Приморье тягач насмерть сбил ребенка
ПроисшествияПриморский крайВладивостокХабаровскКамАЗ (завод)Министерство внутренних дел РФ (МВД России)
 
 
Заголовок открываемого материала