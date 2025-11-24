В Приморье в ДТП с грузовиком погибли две женщины

ВЛАДИВОСТОК, 24 ноя - РИА Новости. Две женщины погибли при столкновении легковой машины с КамАЗом в Приморском крае, сообщает УМВД России по региону.

После удара на 379 километре автодороги "Уссури" "Хабаровск-Владивосток" произошло возгорание транспортных средств.

Как сообщают в УМВД, стаж вождения женщины составлял 23 года. К административной ответственности за нарушение ПДД погибшая ранее не привлекалась.