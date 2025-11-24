https://ria.ru/20251124/dtp-2057032970.html
В Приморье в ДТП с грузовиком погибли две женщины
В Приморье в ДТП с грузовиком погибли две женщины - РИА Новости, 24.11.2025
В Приморье в ДТП с грузовиком погибли две женщины
Две женщины погибли при столкновении легковой машины с КамАЗом в Приморском крае, сообщает УМВД России по региону. РИА Новости, 24.11.2025
2025-11-24T06:12:00+03:00
2025-11-24T06:12:00+03:00
2025-11-24T06:12:00+03:00
происшествия
приморский край
владивосток
хабаровск
камаз (завод)
министерство внутренних дел рф (мвд россии)
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/0c/14/1990498482_0:120:3077:1851_1920x0_80_0_0_1b2a51c769debeafb373fa427bfeee18.jpg
https://ria.ru/20251124/primore-2057032636.html
приморский край
владивосток
хабаровск
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/0c/14/1990498482_174:0:2903:2047_1920x0_80_0_0_01566565add48f374581e68af45d49a1.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
происшествия, приморский край, владивосток, хабаровск, камаз (завод), министерство внутренних дел рф (мвд россии)
Происшествия, Приморский край, Владивосток, Хабаровск, КамАЗ (завод), Министерство внутренних дел РФ (МВД России)
В Приморье в ДТП с грузовиком погибли две женщины
В Приморье в ДТП с КамАЗом погибли две женщины