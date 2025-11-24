https://ria.ru/20251124/domodedovo-2057159031.html
В аэропорту Домодедово сняли ограничения
Сняты ограничения на прием и выпуск воздушных судов в аэропорту "Домодедово", сообщила Росавиация. РИА Новости, 24.11.2025
домодедово (аэропорт)
федеральное агентство воздушного транспорта (росавиация)
происшествия
Домодедово (аэропорт), Федеральное агентство воздушного транспорта (Росавиация), Происшествия
