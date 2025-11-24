Рейтинг@Mail.ru
В России утвердили порядок передачи сведений о детях-иностранцах в МВД - РИА Новости, 24.11.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
22:54 24.11.2025
https://ria.ru/20251124/deti-inostrantsy-2057271567.html
В России утвердили порядок передачи сведений о детях-иностранцах в МВД
В России утвердили порядок передачи сведений о детях-иностранцах в МВД - РИА Новости, 24.11.2025
В России утвердили порядок передачи сведений о детях-иностранцах в МВД
Утверждены правила передачи сведений о несовершеннолетних иностранцах органами субъектов РФ и местного самоуправления в сфере образования в МВД РФ, обмен... РИА Новости, 24.11.2025
2025-11-24T22:54:00+03:00
2025-11-24T22:54:00+03:00
общество
россия
владимир путин
https://cdnn21.img.ria.ru/images/129945/29/1299452984_0:134:2000:1259_1920x0_80_0_0_a6eb2dd3a2917549ceb73fe52ef62ba4.jpg
https://ria.ru/20251102/test-2052461804.html
https://ria.ru/20251105/inostrantsy-2052865249.html
https://ria.ru/20251122/migranty-2056750023.html
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/129945/29/1299452984_101:0:1878:1333_1920x0_80_0_0_ac120b2a6668e6fa28818b40e52a6f14.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
общество, россия, владимир путин
Общество, Россия, Владимир Путин
В России утвердили порядок передачи сведений о детях-иностранцах в МВД

Утвержден порядок передачи данных о детях-иностранцах в МВД органами образования

© Fotolia / Syda ProductionsУрок в школе
Урок в школе - РИА Новости, 1920, 24.11.2025
© Fotolia / Syda Productions
Урок в школе. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
МОСКВА, 24 ноя - РИА Новости. Утверждены правила передачи сведений о несовершеннолетних иностранцах органами субъектов РФ и местного самоуправления в сфере образования в МВД РФ, обмен данными должен происходить через единую электронную систему, следует из документа правительства.
«
"Межведомственное информационное взаимодействие между его участниками реализуется на основе принципов обеспечения полноты, взаимодействия, достоверности, актуальности и целостности сведений… и осуществляется в электронной форме посредством единой системы межведомственного электронного взаимодействия", - говорится в документе.
Тестирование детей иностранных граждан и лиц без гражданства РФ на знание русского языка - РИА Новости, 1920, 02.11.2025
Рособрнадзор готов рассмотреть отмену тестов русскоязычных детей мигрантов
2 ноября, 04:52
«
Так, в перечень электронных систем входят государственная информационная система миграционного учета, система "Федеральный реестр сведений о документах об образовании", "Единый портал государственных и муниципальных услуг" и другие.
Как следует из документа, такие сведения включают в себя персональные данные ребенка и его родителей, результаты тестирования, информацию о заявлениях о приеме на обучение в образовательную организацию, а также информацию об обращении в образовательную организацию иностранных граждан, включенных в реестр контролируемых лиц.
Ранее в МВД РФ сообщили, что разработан порядок информационного обмена сведениями между МВД России и исполнительными органами субъектов РФ, которые осуществляют государственное управление в сфере образования, о несовершеннолетних иностранных гражданах.
В сообщении отмечалось, что родители, ребенок которых не посещает учебное заведение, совершают административное правонарушение - вне зависимости от их гражданства.
Здание Государственной Думы РФ - РИА Новости, 1920, 05.11.2025
ЛДПР предложит ужесточить правила приема иностранцев в российские колледжи
5 ноября, 01:24
Кроме того, как сообщали в ведомстве, с 1 января 2025 года иностранцы, являющиеся законными представителями детей-иностранцев, не достигших возраста 18 лет, обязаны обеспечивать законность их пребывания (проживания) в России и возможность получения основного общего образования.
В июле президент России Владимир Путин подписал закон, устанавливающий механизм передачи сведений о детях мигрантов между МВД и региональными и муниципальными органами, осуществляющими управление в сфере образования.
В октябре президент подписал Концепцию государственной миграционной политики Российской Федерации на 2026-2030 годы, которая предусматривает повышение интереса активной иностранной молодежи к образованию в РФ и русскому языку.
Обучение детей мигрантов в Москве - РИА Новости, 1920, 22.11.2025
Только 19 процентов детей мигрантов смогли поступить в российские школы
22 ноября, 06:14
 
ОбществоРоссияВладимир Путин
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала