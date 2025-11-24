В России утвердили порядок передачи сведений о детях-иностранцах в МВД

МОСКВА, 24 ноя - РИА Новости. Утверждены правила передачи сведений о несовершеннолетних иностранцах органами субъектов РФ и местного самоуправления в сфере образования в МВД РФ, обмен данными должен происходить через единую электронную систему, следует из документа правительства.

« "Межведомственное информационное взаимодействие между его участниками реализуется на основе принципов обеспечения полноты, взаимодействия, достоверности, актуальности и целостности сведений… и осуществляется в электронной форме посредством единой системы межведомственного электронного взаимодействия", - говорится в документе.

« Так, в перечень электронных систем входят государственная информационная система миграционного учета, система "Федеральный реестр сведений о документах об образовании", "Единый портал государственных и муниципальных услуг" и другие.

Как следует из документа, такие сведения включают в себя персональные данные ребенка и его родителей, результаты тестирования, информацию о заявлениях о приеме на обучение в образовательную организацию, а также информацию об обращении в образовательную организацию иностранных граждан, включенных в реестр контролируемых лиц.

Ранее в МВД РФ сообщили, что разработан порядок информационного обмена сведениями между МВД России и исполнительными органами субъектов РФ , которые осуществляют государственное управление в сфере образования, о несовершеннолетних иностранных гражданах.

В сообщении отмечалось, что родители, ребенок которых не посещает учебное заведение, совершают административное правонарушение - вне зависимости от их гражданства.

Кроме того, как сообщали в ведомстве, с 1 января 2025 года иностранцы, являющиеся законными представителями детей-иностранцев, не достигших возраста 18 лет, обязаны обеспечивать законность их пребывания (проживания) в России и возможность получения основного общего образования.

В июле президент России Владимир Путин подписал закон, устанавливающий механизм передачи сведений о детях мигрантов между МВД и региональными и муниципальными органами, осуществляющими управление в сфере образования.