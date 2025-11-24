Ушаков рассказал о составе российской делегации на переговорах в Киргизии

МОСКВА, 24 ноя - РИА Новости. Российская делегация на переговорах в Киргизии в рамках государственного визита президента РФ Владимира Путина в республику будет весьма представительной, заявил помощник президента РФ Юрий Ушаков.

"Российская делегация будет весьма представительной. В нее войдут заместитель председателя правительства (Алексей) Оверчук, который возглавляет российскую часть российско-киргизской комиссии по торгово-экономическому, научно-техническому и гуманитарному сотрудничеству. Также в составе делегации семь министров", - сказал Ушаков журналистам.

По его словам в состав делегации войдут глава МВД Владимир Колокольцев, министр спорта Михаил Дегтярев, министр здравоохранения Михаил Мурашко, министр транспорта Андрей Никитин, глава Минэкономразвития Максим Решетников, министр науки и высшего образования Валерий Фальков и министр энергетики Сергей Цивилев.