Ушаков рассказал о составе российской делегации на переговорах в Киргизии
Ушаков рассказал о составе российской делегации на переговорах в Киргизии - РИА Новости, 24.11.2025
Ушаков рассказал о составе российской делегации на переговорах в Киргизии
24.11.2025
Ушаков: российская делегация в Киргизии будет весьма представительной
МОСКВА, 24 ноя - РИА Новости. Российская делегация на переговорах в Киргизии в рамках государственного визита президента РФ Владимира Путина в республику будет весьма представительной, заявил помощник президента РФ Юрий Ушаков.
"Российская делегация будет весьма представительной. В нее войдут заместитель председателя правительства (Алексей) Оверчук, который возглавляет российскую часть российско-киргизской комиссии по торгово-экономическому, научно-техническому и гуманитарному сотрудничеству. Также в составе делегации семь министров", - сказал Ушаков журналистам.
По его словам в состав делегации войдут глава МВД Владимир Колокольцев, министр спорта Михаил Дегтярев, министр здравоохранения Михаил Мурашко, министр транспорта Андрей Никитин, глава Минэкономразвития Максим Решетников, министр науки и высшего образования Валерий Фальков и министр энергетики Сергей Цивилев.
Кроме того, будут участвовать глава Роспотребнадзора Анна Попова, председатель Центробанка Эльвира Набиуллина, заместитель министра просвещения Андрей Корнеев, замглавы ФСВТС Михаил Бабич, глава Росатома Алексей Лихачев.