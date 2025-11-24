Рейтинг@Mail.ru
Ушаков рассказал о составе российской делегации на переговорах в Киргизии - РИА Новости, 24.11.2025
17:35 24.11.2025
Ушаков рассказал о составе российской делегации на переговорах в Киргизии
Ушаков рассказал о составе российской делегации на переговорах в Киргизии - РИА Новости, 24.11.2025
Ушаков рассказал о составе российской делегации на переговорах в Киргизии
Российская делегация на переговорах в Киргизии в рамках государственного визита президента РФ Владимира Путина в республику будет весьма представительной,... РИА Новости, 24.11.2025
политика
россия
киргизия
юрий ушаков
владимир путин
владимир колокольцев
министерство экономического развития рф (минэкономразвития россии)
федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор)
россия
киргизия
политика, россия, киргизия, юрий ушаков, владимир путин, владимир колокольцев, министерство экономического развития рф (минэкономразвития россии), федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор), федеральная служба по военно-техническому сотрудничеству (фсвтс россии)
Политика, Россия, Киргизия, Юрий Ушаков, Владимир Путин, Владимир Колокольцев, Министерство экономического развития РФ (Минэкономразвития России), Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (Роспотребнадзор), Федеральная служба по военно-техническому сотрудничеству (ФСВТС России)
Ушаков рассказал о составе российской делегации на переговорах в Киргизии

Ушаков: российская делегация в Киргизии будет весьма представительной

Вид на Бишкек
Вид на Бишкек - РИА Новости, 1920, 24.11.2025
© Sputnik / Акбар Акжигитов
Вид на Бишкек. Архивное фото
МОСКВА, 24 ноя - РИА Новости. Российская делегация на переговорах в Киргизии в рамках государственного визита президента РФ Владимира Путина в республику будет весьма представительной, заявил помощник президента РФ Юрий Ушаков.
"Российская делегация будет весьма представительной. В нее войдут заместитель председателя правительства (Алексей) Оверчук, который возглавляет российскую часть российско-киргизской комиссии по торгово-экономическому, научно-техническому и гуманитарному сотрудничеству. Также в составе делегации семь министров", - сказал Ушаков журналистам.
По его словам в состав делегации войдут глава МВД Владимир Колокольцев, министр спорта Михаил Дегтярев, министр здравоохранения Михаил Мурашко, министр транспорта Андрей Никитин, глава Минэкономразвития Максим Решетников, министр науки и высшего образования Валерий Фальков и министр энергетики Сергей Цивилев.
Кроме того, будут участвовать глава Роспотребнадзора Анна Попова, председатель Центробанка Эльвира Набиуллина, заместитель министра просвещения Андрей Корнеев, замглавы ФСВТС Михаил Бабич, глава Росатома Алексей Лихачев.
 
ПолитикаРоссияКиргизияЮрий УшаковВладимир ПутинВладимир КолокольцевМинистерство экономического развития РФ (Минэкономразвития России)Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (Роспотребнадзор)Федеральная служба по военно-техническому сотрудничеству (ФСВТС России)
 
 
