Дегтярев: легендарный статус Симоняна навсегда останется в истории спорта

МОСКВА, 24 ноя - РИА Новости. Министр спорта РФ Михаил Дегтярев выразил соболезнования в связи со смертью олимпийского чемпиона 1956 года в составе сборной СССР по футболу Никиты Симоняна, отметив, что он навсегда останется в истории отечественного спорта.