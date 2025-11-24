Дегтярев: легендарный статус Симоняна навсегда останется в истории спорта

МОСКВА, 24 ноя - РИА Новости. Министр спорта РФ Михаил Дегтярев выразил соболезнования в связи со смертью олимпийского чемпиона 1956 года в составе сборной СССР по футболу Никиты Симоняна, отметив, что он навсегда останется в истории отечественного спорта.
Симонян умер 23 ноября в возрасте 99 лет.
"Вклад Никиты Павловича Симоняна в спорт был фундаментальным: олимпийский чемпион 1956 года, капитан сборной на первом для СССР чемпионате мира в 1958-м, где он забил исторический первый мяч, четырехкратный чемпион СССР как игрок "Спартака" и лучший бомбардир клуба с 160 голами. После карьеры - успешный тренер, который дважды приводил "Спартак" к золотым медалям, вел "Арарат" к чемпионскому дублю, а затем долго служил на руководящих должностях в Российском футбольном союзе (РФС)", - подчеркнул Дегтярев.
Симонян являлся победителем Игр 1956 года в Мельбурне, четырехкратным чемпионом и двукратным обладателем Кубка СССР, лучшим бомбардиром в истории московского "Спартака". Он выступал за "красно-белых" с 1949 по 1959 год. В качестве тренера Симонян трижды становился чемпионом СССР и четыре раза выигрывал Кубок страны, возглавлял сборную СССР. На протяжении более чем 30 лет занимал руководящие должности в отечественном футболе - сначала работал в Федерации футбола СССР, затем в РФС.
