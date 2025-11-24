Рейтинг@Mail.ru
Чибис рассказал Путину о программе профориентации в Мурманской области - РИА Новости, 24.11.2025
15:12 24.11.2025
https://ria.ru/20251124/chibis-2057162792.html
Чибис рассказал Путину о программе профориентации в Мурманской области
Чибис рассказал Путину о программе профориентации в Мурманской области
Губернатор Мурманской области Андрей Чибис в ходе встречи с президентом России Владимиром Путиным рассказал, что благодаря программе профориентации все больше... РИА Новости, 24.11.2025
2025-11-24T15:12:00+03:00
2025-11-24T15:12:00+03:00
общество
мурманская область
россия
арктика
андрей чибис
владимир путин
общество, мурманская область, россия, арктика, андрей чибис, владимир путин
Общество, Мурманская область, Россия, Арктика, Андрей Чибис, Владимир Путин
Чибис рассказал Путину о программе профориентации в Мурманской области

Чибис: выпускники мурманских школ все чаще остаются учиться в местных колледжах

© РИА Новости / POOL | Перейти в медиабанкПрезидент РФ Владимир Путин и губернатор Мурманской области Андрей Чибис во время встречи
© РИА Новости / POOL
Перейти в медиабанк
Президент РФ Владимир Путин и губернатор Мурманской области Андрей Чибис во время встречи
МОСКВА, 24 ноя – РИА Новости. Губернатор Мурманской области Андрей Чибис в ходе встречи с президентом России Владимиром Путиным рассказал, что благодаря программе профориентации все больше выпускников школ предпочитают поступать в местные колледжи и университет.
Президент в понедельник встретился с губернатором Мурманской области в Кремле. Они обсудили вопросы развития Арктики и Трансарктического транспортного коридора, включая Северный морской путь. Также речь шла о проблемах непосредственно региона, в том числе затрагивался вопрос строительства новой детской больницы.
"Дети видят, что не только холодно, не только полярная ночь, но ещё очень сильная экономика, технологии, и условия труда на серьёзных наших предприятиях их завлекают. И вот эта профориентация дает серьезный переток людей. Если раньше ребята всё больше уезжали учиться за пределы Мурманской области, то сейчас поступают в колледжи и в наш университет", - сказал Чибис.
Путин обсудил с главой Мурманской области экологию в регионе
15:03
 
ОбществоМурманская областьРоссияАрктикаАндрей ЧибисВладимир Путин
 
 
