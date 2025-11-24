Суд признал законным лишение Бурнашкиной родительских прав

Ранее Бурнашкина и её мать подавали иски к опеке, в которых оспаривали бездействие органа. Как сообщала РИА Новости представитель девушки в суде Виктория Елисеева, органы опеки отказывались встретиться с Бурнашкиной и её матерью, а те хотели подать заявление на предварительную опеку. Обе на тот момент не имели каких-либо ограничений, не позволяющих взаимодействовать с ребенком, утверждала защита.