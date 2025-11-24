Суд признал законным лишение Бурнашкиной родительских прав

МОСКВА, 24 ноя - РИА Новости. Московский областной суд отклонил апелляционную жалобу и признал законным решение о лишении родительских прав Екатерины Бурнашкиной, оставившей ребенка в аэропорту Турции, сообщили РИА Новости в инстанции.
"Московский областной суд 24 ноября 2025 года оставил решение Павлово-Посадского суда без изменений, оно вступило в законную силу", - сообщили в суде.
Там уточнили, что в судебном заседании приняли участие представители ответчика, сама Бурнашкина не явилась.
Павлово-Посадский суд Подмосковья 23 сентября принял решение о лишении Бурнашкиной родительских прав. Рассмотрение вопроса проходило в закрытом от публики и СМИ режиме.
Следственным отделом по городу Электросталь было возбуждено уголовное дело в отношении Бурнашкиной по статье о покушении на убийство новорожденной (по части 3 статьи 30, статьи 106 УК РФ). Приемная мать ребенка обращалась в электронную приемную главы СКР Александра Бастрыкина, он взял ход уголовного дела на контроль. Павлово-Посадский суд Подмосковья, в свою очередь, получил иск о лишении Бурнашкиной родительских прав, заявители по нему - приемная семья ребенка.
Суд по тяжким уголовным делам в Анталье приговорил в феврале Бурнашкину к 15 годам тюремного заключения по обвинению в покушении на убийство близкого родственника. По итогам заседания 9 июля апелляционный суд переквалифицировал преступление и освободил женщину из-под стражи. Бабушка ребенка Елена была оправдана в феврале. Защита отмечала, что решение - жесткий прецедент, так как в схожих случаях матерей обвиняли в оставлении ребенка - за это, согласно турецкому законодательству, грозит от трех месяцев до двух лет тюрьмы.
Ранее Бурнашкина и её мать подавали иски к опеке, в которых оспаривали бездействие органа. Как сообщала РИА Новости представитель девушки в суде Виктория Елисеева, органы опеки отказывались встретиться с Бурнашкиной и её матерью, а те хотели подать заявление на предварительную опеку. Обе на тот момент не имели каких-либо ограничений, не позволяющих взаимодействовать с ребенком, утверждала защита.
