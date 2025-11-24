Рейтинг@Mail.ru
10:39 24.11.2025 (обновлено: 11:15 24.11.2025)
В Бурятии школьников перевели на дистант из-за гибели овец
происшествия, республика бурятия
Происшествия, Республика Бурятия
УЛАН-УДЭ, 24 ноя - РИА Новости. Учащихся школы в селе Старый Онохой в Бурятии перевели на дистант до установления причины гибели девяти овец в частном подворье, сообщил РИА Новости представитель районной администрации.
В одном из местных пабликов появились кадры с изглоданными частями овец и следами хищников. В комментарии говорится, что в селе Старый Онохой в ночь на 22 ноября произошло нападение неизвестных хищников на девять овец в частном подворье. По словам егеря и местных жителей, это были волки.
"На данный момент устанавливается точная причина произошедшего. Вся имеющаяся информация уже направлена ответственному охотоведу для анализа... До выяснения обстоятельств учащиеся села Старый Онохой переведены на дистант", - рассказал представитель районной администрации.
Как отметил собеседник агентства, представители районной администрации выехали на место событий. Он заверил, что все заинтересованные службы подключены, поэтому в ближайшее время ситуация будет отработана, образовательный процесс восстановлен.
ПроисшествияРеспублика Бурятия
 
 
