Москва Сегодня: мегаполис для жизни
 
08:58 24.11.2025 (обновлено: 10:28 24.11.2025)
Москвичи довольны архитектурной подсветкой, показал опрос
Москвичи довольны архитектурной подсветкой, показал опрос

© РИА Новости / Кирилл Зыков
Украшение Москвы к Новому году
© РИА Новости / Кирилл Зыков
Перейти в медиабанк
Украшение Москвы к Новому году
МОСКВА, 24 ноя - РИА Новости. Большинство москвичей (90%) довольны текущим состоянием архитектурно-художественной подсветки зданий в городе, сообщается в материалах аналитического центра ВЦИОМ.
"Архитектурная подсветка зданий, мостов и площадей вызывает у жителей столицы преимущественно положительные эмоции и оценивается как удачное решение. Жители столицы в абсолютном большинстве довольны текущим состоянием подсветки (90%)", - говорится в них.
Еще в аналитическом центре отметили, что москвичи проявляют интерес к тематическому световому оформлению города: 68% горожан ответили, что замечали такие сценарии освещения, 81% заявили о своем положительной отношении к этому.
"Столь высокие показатели явно говорят о том, что световой облик Москвы стал частью ее культурного кода и фактором городской привлекательности", - добавляется в аналитических материалах АЦ ВЦИОМ.
Участниками всероссийского интернет-опроса "ВЦИОМ-Онлайн" стали 2400 москвичей в возрасте от 18 лет. Данные опроса взвешены по социально-демографическим параметрам, его предельная погрешность с вероятностью 95% не превышает 3,1%.
Москва Сегодня: мегаполис для жизниМоскваВЦИОМ
 
 
