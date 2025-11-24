Москвичи довольны архитектурной подсветкой, показал опрос

МОСКВА, 24 ноя - РИА Новости. Большинство москвичей (90%) довольны текущим состоянием архитектурно-художественной подсветки зданий в городе, сообщается в материалах аналитического центра ВЦИОМ.

"Архитектурная подсветка зданий, мостов и площадей вызывает у жителей столицы преимущественно положительные эмоции и оценивается как удачное решение. Жители столицы в абсолютном большинстве довольны текущим состоянием подсветки (90%)", - говорится в них.

Еще в аналитическом центре отметили, что москвичи проявляют интерес к тематическому световому оформлению города: 68% горожан ответили, что замечали такие сценарии освещения, 81% заявили о своем положительной отношении к этому.

"Столь высокие показатели явно говорят о том, что световой облик Москвы стал частью ее культурного кода и фактором городской привлекательности", - добавляется в аналитических материалах АЦ ВЦИОМ.