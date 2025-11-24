Рейтинг@Mail.ru
Назван регион-лидер по вовлеченности в малый бизнес - РИА Новости, 24.11.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
00:07 24.11.2025
https://ria.ru/20251124/biznes-2057014372.html
Назван регион-лидер по вовлеченности в малый бизнес
Назван регион-лидер по вовлеченности в малый бизнес - РИА Новости, 24.11.2025
Назван регион-лидер по вовлеченности в малый бизнес
Калмыкия и Санкт-Петербург стали лидерами рейтинга регионов по вовлеченности в малый и средний бизнес, замыкают список Ингушетия и Ямало-Ненецкий автономный... РИА Новости, 24.11.2025
2025-11-24T00:07:00+03:00
2025-11-24T00:07:00+03:00
республика калмыкия
россия
ненецкий автономный округ
федеральная служба государственной статистики (росстат)
риа рейтинг
https://cdnn21.img.ria.ru/images/148334/61/1483346195_0:174:5472:3252_1920x0_80_0_0_eecbe6ec390c4659cd7ca4e4107711ad.jpg
https://ria.ru/20251124/reyting-2055806161.html
https://ria.ru/20251110/reyting-2053841620.html
https://ria.ru/20251006/blagopoluchie-2046549253.html
https://ria.ru/20250929/ipoteka-2044997094.html
республика калмыкия
россия
ненецкий автономный округ
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/148334/61/1483346195_608:0:5472:3648_1920x0_80_0_0_3d64480b28fc5474e2e613f154e94642.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
республика калмыкия, россия, ненецкий автономный округ, федеральная служба государственной статистики (росстат), риа рейтинг
Республика Калмыкия, Россия, Ненецкий автономный округ, Федеральная служба государственной статистики (Росстат), РИА Рейтинг
Назван регион-лидер по вовлеченности в малый бизнес

Калмыкия лидирует в рейтинге регионов по вовлеченности в малый бизнес

© Fotolia / denisismagilovДевушка работает за компьютером
Девушка работает за компьютером - РИА Новости, 1920, 24.11.2025
© Fotolia / denisismagilov
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
МОСКВА, 24 ноя – РИА Новости. Калмыкия и Санкт-Петербург стали лидерами рейтинга регионов по вовлеченности в малый и средний бизнес, замыкают список Ингушетия и Ямало-Ненецкий автономный округ, следует из результатов исследования РИА Новости.

Роль малого бизнеса

Рейтинг российских регионов по занятости населения в малом и среднем бизнесе
Рейтинг регионов по занятости населения в малом и среднем бизнесе
00:00
Успешное функционирование малого и среднего бизнеса - одна из основных составляющих развития экономики. Эти предприятия обеспечивают занятость существенного числа населения, гибко реагируют на изменения в экономике, осуществляют налоговые поступления в бюджет.
По данным официальной статистики, доля малого и среднего бизнеса в ВВП России в настоящее время составляет около 22%, в то время как в других развитых странах эта доля существенно выше.
Степень развития малого и среднего бизнеса и уровень вовлеченности занятых в этой сфере в разных субъектах РФ зависит от целого ряда факторов, в числе которых социально-экономическая ситуация в регионе, развитие инфраструктуры, состояние рынка труда, доступность заемных средств, платежеспособный спрос на товары и услуги, тарифы на энергоресурсы, особенности административного и правового регулирования в сфере малого бизнеса и другие. Разброс доли малого и среднего бизнеса в ВРП регионов, по последним доступным данным Росстата, довольно значителен и составляет от 2,3% в Ненецком автономном округе до 43,6% в Республике Калмыкия при среднем значении по регионам в 24,9%.
Денежные купюры и монеты России - РИА Новости, 1920, 10.11.2025
Названы регионы-лидеры по уровню и распределению зарплат
10 ноября, 00:12
Для выявления региональных различий эксперты РИА Новости провели исследование и составили рейтинг регионов по степени вовлеченности населения в малый бизнес. В качестве показателя, по которому проводилось ранжирование регионов, использовалась рассчитанная доля занятых в сфере малого и среднего предпринимательства, включая индивидуальных предпринимателей, в общей численности занятых в экономике в 2024 году.
В целом по стране на долю занятых в сфере малого и среднего бизнеса (МСБ), включая индивидуальных предпринимателей, в 2024 году приходилось 40% от общего числа занятых в экономике, или 29,3 миллиона человек. За три последних года их численность выросла на 14,8 процентных пункта.
При этом доля занятых в малом и среднем бизнесе существенно отличается от региона к региону – ее значение изменяется от 63,1% до 10,9%, то есть почти в шесть раз.

В лидерах Калмыкия

Лидеры рейтинга - Республика Калмыкия, Санкт-Петербург и Новосибирская область. В каждом из этих регионов на предприятиях МСБ работают более 52% общей численности занятых в экономике региона. В сумме в этих регионах в малом и среднем бизнесе работают 2,7 миллиона человек, что составляет 9,3% от общероссийского уровня занятости в этой сфере. У 20 регионов доля занятых в малом и среднем бизнесе в общем числе занятых в экономике находится в диапазоне от 40% до 50%.
Прохожие на мосту - РИА Новости, 1920, 06.10.2025
Названы регионы-лидеры по материальному благополучию
6 октября, 00:05
В лидирующей группе рейтинга присутствуют регионы с различным уровнем экономического развития. Если в экономически развитых регионах высокая доля населения, занятого в малом бизнесе, стала результатом мультипликативного эффекта от деятельности крупных экономических субъектов, то в регионах, слабых в экономическом отношении, малый бизнес - способ существования значительной доли населения, которое не может найти достойную работу на крупных предприятиях.
Последние места рейтинга занимают Чукотский автономный округ, Ямало-Ненецкий автономный округ и Республика Ингушетия, где на долю работников МСБ приходится менее 22% всех занятых в экономике региона. Еще в 14 регионах доля занятых в малом и среднем бизнесе не превышает 30%.

Число занятых в малом бизнесе растет

За последние три года численность занятых в малом и среднем бизнесе выросла во всех субъектах РФ, за исключением Сахалинской области, где было зафиксировано снижение на 4,5 процентных пункта.
Наиболее существенно численность работников предприятий МСБ за три года выросла в Калмыкии, Дагестане и в Чечне. Всего же в 18 регионах рост численности занятых в данной сфере составил более 20 процентных пунктов.
Эксперты полагают, что итоги 2025 года по уровню занятости в МСБ, скорее всего, не претерпят радикальных изменений относительно 2024 года. Далее же, начиная с 2026 года, в связи с налоговыми изменениями, возможно снижение активности в сфере малого предпринимательства и сокращения числа занятых. Масштаб этого сокращения пока оценить сложно, но, учитывая степень предполагаемого увеличения фискальной нагрузки на малый бизнес, оно будет значительным, полагают аналитики.
*Рейтинг подготовлен по заказу агентства РИА Новости специалистами РИА Рейтинг.
Денежные купюры - РИА Новости, 1920, 29.09.2025
Названы регионы-лидеры по доступности ипотеки
29 сентября, 00:03
 
Республика КалмыкияРоссияНенецкий автономный округФедеральная служба государственной статистики (Росстат)РИА Рейтинг
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала