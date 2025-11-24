Рейтинг@Mail.ru
Из-за атаки БПЛА в Воронежской области повреждены четыре дома и автомобиль
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя
Специальная военная операция на Украине
 
07:34 24.11.2025
Из-за атаки БПЛА в Воронежской области повреждены четыре дома и автомобиль
Из-за атаки БПЛА в Воронежской области повреждены четыре дома и автомобиль - РИА Новости, 24.11.2025
Из-за атаки БПЛА в Воронежской области повреждены четыре дома и автомобиль
Четыре частных дома и автомобиль повреждены из-за ночной атаки БПЛА в Воронежской области, пострадавших нет, сообщил губернатор Александр Гусев. РИА Новости, 24.11.2025
специальная военная операция на украине
происшествия
воронежская область
александр гусев (губернатор)
министерство обороны рф (минобороны рф)
воронежская область
происшествия, воронежская область, александр гусев (губернатор), министерство обороны рф (минобороны рф)
Специальная военная операция на Украине, Происшествия, Воронежская область, Александр Гусев (губернатор), Министерство обороны РФ (Минобороны РФ)
Из-за атаки БПЛА в Воронежской области повреждены четыре дома и автомобиль

Гусев: из-за атаки БПЛА в Воронежской области повреждены четыре дома и машина

© РИА Новости / Дмитрий Макеев
Сотрудник пожарной службы МЧС РФ
Сотрудник пожарной службы МЧС РФ - РИА Новости, 1920, 24.11.2025
© РИА Новости / Дмитрий Макеев
Перейти в медиабанк
Сотрудник пожарной службы МЧС РФ . Архивное фото
МОСКВА, 24 ноя - РИА Новости. Четыре частных дома и автомобиль повреждены из-за ночной атаки БПЛА в Воронежской области, пострадавших нет, сообщил губернатор Александр Гусев.
Ранее в Минобороны РФ сообщили, что в течение прошедшей ночи дежурными средствами ПВО над Воронежской областью было сбито четыре БПЛА.
"Пострадавших нет. В одном из районов на севере региона обломками повреждены четыре частных дома (в основном пострадало остекление и фасад). Также незначительно поврежден один автомобиль", - написал Гусев в своем Telegram-канале.
ЗРК Панцирь - РИА Новости, 1920, 24.11.2025
На территории Пензенской области отменили беспилотную опасность
04:12
 
Специальная военная операция на Украине
Происшествия
Воронежская область
Александр Гусев (губернатор)
Министерство обороны РФ (Минобороны РФ)
 
 
