https://ria.ru/20251124/bespilotniki-2057036599.html
Из-за атаки БПЛА в Воронежской области повреждены четыре дома и автомобиль
Из-за атаки БПЛА в Воронежской области повреждены четыре дома и автомобиль - РИА Новости, 24.11.2025
Из-за атаки БПЛА в Воронежской области повреждены четыре дома и автомобиль
Четыре частных дома и автомобиль повреждены из-за ночной атаки БПЛА в Воронежской области, пострадавших нет, сообщил губернатор Александр Гусев. РИА Новости, 24.11.2025
2025-11-24T07:34:00+03:00
2025-11-24T07:34:00+03:00
2025-11-24T07:34:00+03:00
специальная военная операция на украине
происшествия
воронежская область
александр гусев (губернатор)
министерство обороны рф (минобороны рф)
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/0a/13/1903827136_0:69:3043:1781_1920x0_80_0_0_8712ad7fe6ffe94f18546bea2351355f.jpg
https://ria.ru/20251124/opasnost-2057027122.html
воронежская область
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/0a/13/1903827136_312:0:3043:2048_1920x0_80_0_0_7400468f6dab8b574182ee74249bcb47.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
происшествия, воронежская область, александр гусев (губернатор), министерство обороны рф (минобороны рф)
Специальная военная операция на Украине, Происшествия, Воронежская область, Александр Гусев (губернатор), Министерство обороны РФ (Минобороны РФ)
Из-за атаки БПЛА в Воронежской области повреждены четыре дома и автомобиль
Гусев: из-за атаки БПЛА в Воронежской области повреждены четыре дома и машина